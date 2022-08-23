【千禧理財】滙豐One手機開戶賺$400獎賞　兼支持「Yahoo 投資達人」大賽（附參賽詳情）

年輕一代對投資理財可能缺乏方向，近年不少金融機構都會推出各項優惠助年輕人輕鬆理財。滙豐今日宣布推出一系列投資優惠，協助更多18至34歲的千禧世代客戶邁出財富規劃關鍵一步，並全力支持由Yahoo舉辦的「Yahoo 投資達人大賽」，鼓勵客戶盡早累積投資實戰經驗。

完成股票交易 享高達850港元獎賞

滙豐指，根據最新一份滙豐FinFit調查結果顯示，近48%千禧受訪者的得分低於整體港人65分的平均數，顯示他們有需要加強投資及理財知識，藉住各種理財工具及早開始投資。有見及此，滙豐One推出推廣活動「調教少年股神」，協助千禧客戶起步投資，並推出開戶及投資優惠。客戶以手機開戶及加入滙豐Trade25並完成股票交易更可享高達850港元獎賞。

滙豐One手機開戶

全新客戶可獲400港元現金獎賞

現有客戶升級至滙豐One可獲200港元現金獎賞

滙豐Trade25

加入滙豐Trade25 可獲50港元現金獎賞

加入滙豐Trade25 並完成股票交易可獲400港元起步投資獎賞

額外獎賞－推薦好友

成功推薦年齡屆乎18至25歲的滙豐客戶，經HSBC HK App開立滙豐One戶口各可獲100港元現金獎賞

成功推薦加入滙豐Trade25各可獲50港元現金獎賞

虛擬投資比試 贏高達1.5萬港元獎金

另外，滙豐亦全力支持由Yahoo主辦的「Yahoo 投資達人大賽」，協助千禧客戶賺取投資經驗。年齡屆乎18至25歲的人士可組隊（2人至4人）參與為期3星期的虛擬投資比試，更有機會向星級評判團分享其財策計劃並進行4星期的實戰投資，最後出綫的三隊不單可享Yahoo送出高達1.5萬港元獎金，更有機會與

滙豐合作拍片或成為Yahoo TV 財經節目主播。詳情可按此瀏覽。

責任編輯：區祖飛

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