【高息定存】虛銀再加定存 Welab Bank加至2.4厘 GoSave獨特概念 人數愈多利率愈高

GoSave定期存款是虛擬銀行Welab Bank Limited（匯立銀行有限公司）於應用程式內推出的新定期存款產品。與傳統定期存款相比，GoSave定期存款有以下幾點優勢和新創新。

1. 參與人數愈多利息愈高

GoSave定期存款提出年利率與參與人數挂鈎的新概念，參與該存款項目的人數越多，可享有的年利率就越高。即每位參與人最終所獲得的年利率由當時參與的人數決定。



2. 享高年利率

GoSave近日持續調升定存年利率，最新由3個月2%年利率，加至7個月最高2.4%年利率。此外，參與的門檻很低，最少只須10元即可參與本定存項目，並且年利率一視同仁。



3. 高靈活彈性

傳統定期存款通常不可中途將存款取出，若一定要取出就會收取最少200元的提前取款收費，而GoSave定期存款具有更靈活的彈性，在存款期間可享有兩次免費提早取款的機會，照顧存款人的不時之需，不必再擔心資金有入無出。並且你可以在到期日之前提取全部或部份本金金額 ，惟提取次數不得超過兩次。

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