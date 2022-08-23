  • 32°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息定存】虛銀再加定存 Welab Bank加至2.4厘 GoSave獨特概念 人數愈多利率愈高

收息攻略 12:13 2022/08/23

分享：

分享：

GoSave定期存款是虛擬銀行Welab Bank Limited（匯立銀行有限公司）於應用程式內推出的新定期存款產品。與傳統定期存款相比，GoSave定期存款有以下幾點優勢和新創新。

1. 參與人數愈多利息愈高
GoSave定期存款提出年利率與參與人數挂鈎的新概念，參與該存款項目的人數越多，可享有的年利率就越高。即每位參與人最終所獲得的年利率由當時參與的人數決定。

2. 享高年利率
GoSave近日持續調升定存年利率，最新由3個月2%年利率，加至7個月最高2.4%年利率。此外，參與的門檻很低，最少只須10元即可參與本定存項目，並且年利率一視同仁。

3. 高靈活彈性
傳統定期存款通常不可中途將存款取出，若一定要取出就會收取最少200元的提前取款收費，而GoSave定期存款具有更靈活的彈性，在存款期間可享有兩次免費提早取款的機會，照顧存款人的不時之需，不必再擔心資金有入無出。並且你可以在到期日之前提取全部或部份本金金額 ，惟提取次數不得超過兩次。

    點擊圖片放大

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【港元定存】銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）
今日
【港元定存】銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）
【高息定存】12個月以上最高3.28厘 限期延至本月底 入場門檻提高
2022/08/22
【高息定存】12個月以上最高3.28厘 限期延至本月底 入場門檻提高
【美元定存】4厘銀債開售前　美元定存最高3.6厘　大新加存息應戰（新增大新再加3個月美元息）
2022/08/19
【美元定存】4厘銀債開售前　美元定存最高3.6厘　大新加存息應戰（新增大新再加3個月美元息）
【收息攻略】虛銀推1.2厘活期存款優惠 想攞盡要留意呢3點
2022/08/19
【收息攻略】虛銀推1.2厘活期存款優惠 想攞盡要留意呢3點
【港元定存】無100萬都攞唔盡高息？ 銀債4厘保底息難追趕 銀行定存一招變陣（新增招商永隆新消息）
2022/08/16
【港元定存】無100萬都攞唔盡高息？ 銀債4厘保底息難追趕 銀行定存一招變陣（新增招商永隆新消息）
財務自由 手機Apps 著數優惠 WeLab 概念 產品 定期存款 虛擬銀行 銀行

下一篇文章

【港元定存】銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀色債券2022】富邦免8項收費銀行最多 花旗恒生上商「7免」（銀行優惠不斷更新）
【銀色債券2022】富邦免8項收費銀行最多 花旗恒生上商「7免」（銀行優惠不斷更新）
【銀色債券2022】券商認購銀債優惠一覽　邊間送盈富滙豐股份？（券商優惠不斷更新）
【銀色債券2022】券商認購銀債優惠一覽　邊間送盈富滙豐股份？（券商優惠不斷更新）
【高息定存】12個月以上最高3.28厘 限期延至本月底 入場門檻提高
【高息定存】12個月以上最高3.28厘 限期延至本月底 入場門檻提高
【港元定存】銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）
【港元定存】銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）
【銀色債券2022】原來唔夠60歲都買得　認購30手以上會太浪費　抽之前考慮3件事！
【銀色債券2022】原來唔夠60歲都買得　認購30手以上會太浪費　抽之前考慮3件事！
【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月22日）
【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月22日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款