【消費優惠】Pricerite實惠限量搶折上折優惠券 可享高達額外$80折扣 精明消費 10:30 2022/08/24 分享： 分享： Pricerite實惠精選多款家品同小型電器以消費券激抵價發售，再搶埋優惠券，就可享有高達額外80元折扣。買家品滿220元即減30元，買小型電器/配件滿550元即減50元。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【中秋節2022】葵芳新都會廣場呈獻「蒲公英の町」 中秋限定「幻彩燈謎樂」 憑餐飲收據換Bless水果杯 今日 【中秋節2022】葵芳新都會廣場呈獻「蒲公英の町」 中秋限定「幻彩燈謎樂」 憑餐飲收據換Bless水果杯 【消費優惠】Openrice指定餐廳消費獎賞 最高送 iPhone 13 Pro 今日 【消費優惠】Openrice指定餐廳消費獎賞 最高送 iPhone 13 Pro 【好去處】Lego樂高跑首次登陸香港 為慶90週年推三種不同動樂體驗 2022/08/23 【好去處】Lego樂高跑首次登陸香港 為慶90週年推三種不同動樂體驗 【消費優惠】PUMA指定減價貨品低至4折 2022/08/23 【消費優惠】PUMA指定減價貨品低至4折 【消費優惠】領展38商場推抽獎活動 送總值過千萬禮券及獎品 2022/08/23 【消費優惠】領展38商場推抽獎活動 送總值過千萬禮券及獎品 網上購物 家具 網購平台 家電 著數優惠 美食 電子消費券 家品 高達