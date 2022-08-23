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【消費優惠】領展38商場推抽獎活動　送總值過千萬禮券及獎品

精明消費 10:26 2022/08/23

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領展 （00823） 宣布，旗下38個商場及指定街市推出「好想 好賞 中大獎」活動，送出超過10萬份現金禮券及禮品，總值超過1,000萬元。

由即日起至10月23日，只需登記成為領展會員，於38個指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿300元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多2張，便可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各兩次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多3張，更可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各3次。「即抽即中獎」獎品超過10萬份，種類包羅萬有。

「終極大抽獎」將於10月27日進行，並於11月1日公布抽獎結果，頭獎包括價值10萬元的旅遊禮券大獎。

另外，領展旗下指定25個商場將推出「連連有『金』日」快閃活動，送出25份1兩千足黃金。七師傅更於8月28日主持送金大典，此外，七師傅亦會推出「金口令大挑戰」，只需順暢讀出「金口令」，便可獲得精美「金」獎一份。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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