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PROTREK 户外用品開倉低至2折  水上的士優惠中環直航往返大澳90元

精明消費 07:30 2022/08/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. PROTREK 户外用品開倉 低至2折  

PROTREK一連六日會在海港城BAZAAR舉辦户外用品開倉 。開倉期間,每日會送出指定多款户外服裝/戶外用品/行山及露營用品,希望能宣揚户外優美的自然環境,讓更多人投身享受郊遊之樂趣。 只要LIKE FACEBOOK/IG或Share,便可以任選一款,你需要的戶外裝備。

會員日 : 8月24日：11:00-21:00(可即場免費登記做會員）
公眾日 : 8月25日--28日：  11:00-21:00； 8月29日： 11:00 - 19:00                             
地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓海港城BAZAAR

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2. 香港水上的士：中環直航往返大澳 90元

水上的士響應消費劵推出，即日起加推中環直航大澳優惠活動，雙程優惠价90元（原價：130元）。

    點擊圖片放大

3.Starbucks：買草莓檸檬/粉紅草莓星冰爽 送限量版可循環再用杯

即日起親臨分店購買特大裝草莓檸檬星冰爽或粉紅草莓星冰爽可以免費獲贈限量版Starbucks Refresher可循環再用杯一個。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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