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【保險保障】富通保險推全新「首護易」危疾保障 計劃涵蓋76種常見危疾

個人增值 17:02 2022/08/22

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 富通保險有限公司（「富通保險」）今日宣佈推出「首護易」危疾保障計劃（「首護易」），讓年輕一族及首次購買危疾保險人士以相宜保費獲享危疾保障，計劃涵蓋76種常見危疾，包括癌症、中風及嚴重心臟病發作等、以及於投保時或投保前未發現的先天性受保障之危疾等，保障至受保人100歲。 

 為多種常見危疾提供賠償
「首護易」涵蓋 76 種危疾，包括於投保時或投保前未發現的先天性受保障之危疾，並就不同嚴重程度之危疾作出一筆過生存賠償，於患病時為受保人提供一份額外現金支援，應付突如其來的醫療及生活開支、或者彌補收入損失。此外，若受保人不幸確診嚴重程度2或3之危疾後，可獲豁免繳付未來的保費，減輕經濟負擔之餘，持續享有危疾保障。 

為不同人生階段保障鋪路 
購買「首護易」第5個保單週年日，可在毋須進一步提供受保人的可保證明下，全數或部分轉換計劃的保額至指定終身壽險或終身危疾壽險計劃，日後踏入人生不同階段，例如成家立室或生兒育女，都可以根據個人需要作出周全保障規劃。另外，「首護易」會派發保證現金價值及非保證終期紅利，奬勵實踐健康生活，同時成為現金儲備，應付不時之需。 

 

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