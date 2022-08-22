【品味投資】朗格1815 Chronograph系列腕錶古董車展亮相　兼作日內瓦名錶拍賣　收益撥予查爾斯王子基金會（多圖）

在名錶投資世界中，除了Rolex、PP、AP等品牌外，亦有很多值得投資入手的手錶品牌。德國鐘錶品牌朗格（A. Lange & Söhne）即將在9月2至9月4日舉行的Concours of Elegance古董車展中展出獨一無二的1815 Chronograph系列腕錶，並會於11月的日內瓦名錶拍賣會中舉行拍賣，收益將資助王子信託基金會助年輕人。

今年是Concours of Elegance古董車展10周年，將會在英國國王亨利八世的故居漢普敦宮舉行，並展出60輛珍稀古董汽車，包括法拉利汽車（Ferrari）、布加迪（Bugatti）、奧斯頓·馬丁（Aston Martin）等品牌。朗格（A. Lange & Söhne）自2018年起成為Concours of Elegance古董車展的官方合作夥伴，為了突顯精密製錶工藝與競速賽車的完美合作關係，朗格今年特地展出1815 Chronograph「Hampton Court Edition」腕錶。

腕錶底刻有「Concours of Elegance」標誌

這一隻1815 Chronograph系列「Hampton Court Edition」腕錶用上朗格自製的Calibre L951.5機芯，由306個零件組成，配備導柱輪計時碼表、跳分計時盤和飛返功能，手動上鍊機芯在完全上鍊後可提供60小時的動力儲存。外形方面，配備18卡白金錶殼和全黑純銀錶盤，帶有砂岩色標記數字時標，亦是這個系列自2004年首次亮相以來，首次將白金錶殼與黑色錶盤、砂岩一起搭配。另外，這款手錶的底蓋以手工雕刻「Concours of Elegance」標誌，而掀開錶底蓋則可以欣賞到機芯運作。

於日內瓦名錶拍賣 收益用作支持年輕人

除了在是次車展展出外，這一隻腕錶亦將會在11月6日於日內瓦名錶拍賣會（Geneva Watch Auction XVI）上由國際拍賣行富藝斯（Phillips）與鐘錶顧問公司Bacs & Russo進行拍賣，拍賣所得的收益將資助由英國查爾斯王子（Prince Charles）創立的基金會－王子信託基金會（The Prince's Foundation），以支持11歲至30歲的年輕人學習基本生活技能，為投身社會做好準備，並提供工作機會。有興趣了解今年的古董車展可按此瀏覽。

■1815 Chronograph系列「Hampton Court Edition」腕錶■

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責任編輯：區祖飛

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