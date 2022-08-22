【財富管理】35歲退休百萬富翁的7個建議 「對公司太忠誠反而使人貧窮」

Steve Adcock是美國的金融理財專家，也是作家，他撰寫了有關如何實現財務自由的博客。他之前是一名軟件開發家，他既沒有繼承大筆財富亦無副業，僅通過打工和投資不斷累積財富，在他35歲那年，財富累積至100萬美元，於是選擇和妻子一起提早退休。

白手起家成爲百萬富翁的他認爲自己之所以成功，是通過一些老式的方法：明智地投資、嫁娶一個對的人以及過節儉的生活。

他通過發佈博客文章來分享他的致富經驗以及提出自己的建議。他提到，在2016年，他35歲選擇退休的時候，他存款有90萬美金，但在幾年之後他的淨資產已達100萬美金。

他説道，他成功最大的影響不是他接受了多少建議，而是摒棄了多少建議。他是通過在一份朝9晚5的工作中努力，並且制定具備戰略性的財富管理方式去累積財富，這是一種循規蹈矩並且稍顯老式的賺錢方式，很多人都不認同這是一種有效的致富方式，但他沒有聽取這些意見，認爲仍然有效。

以下是7條不流行的建議，但幫助他成爲百萬富翁，並且實現提早退休。

1. 對公司太忠誠反而令你貧窮

如果你不定期轉換自己的工作，你就相當於將錢遺留在桌面上。在不同的公司從事不一樣的崗位是一個升職加薪的好途徑。

Steve Adcock説道，在14年間，他曾經換過5次工作，並且每次薪金能上升15%至20%。這使他的工資上升速度超越通貨膨脹。他亦稱，僱主做任何事情都會尋求最大利益，僱員亦應該一樣。

2.許多百萬富翁是通過自身努力達成目標

在2022年，一份來自調查研究公司Ramsey Solutions的報告稱，74%的千禧一代認爲百萬富翁是因爲繼承家族財產而成功，許多更年輕的一代亦是如此認爲。Steve Adcock則說道，其實很多他認識的百萬富翁走上致富之路都是通過自身的努力，同時他們亦給予他很大的經濟動力。

事實上，在Ramsey Solutions調查採訪的1萬名百萬富翁當中，79%不是通過繼承財產而成爲百萬富翁。相反，他們當中大部分人致富的原因是堅持投資、避免借貸以及明智地用錢。

3.你的伴侶可能會打亂你的理財方式

他說道，他很多朋友都是很年輕就結婚，大概在20歲中旬就步入婚姻。現在他們夫妻關係緊張的最大問題是他們財富的關聯，例如截然不同的理財觀念或不願意針對財富問題進行溝通。

他說，他選擇了等待，直到找到了一個與自己的理財觀念相同的伴侶，這是他人生做的最正確的選擇之一。現在他擁有一個支持他的伴侶，兩人都一樣熱衷於投資和過節儉的生活。

4.你無必要時刻保持忙碌

他説道，你可能認爲越忙碌就可以令你越快致富，但這也意味著你沒有時間去關注自己的身體。但沒有一筆錢是值得你用身體健康去換取的。其實要賺錢，你無必要時刻保持忙碌，適當的休息或運動能使你有更好的精神和更高效的工作狀態。他說他一定會將自己的健康放在首位，在充分休息之後，他會感覺更開心，並且更有活力、更高效。

5.貧窮出身並不等於無機會致富

Steve Adcock說他原生家庭並不是非常富裕，但他父親教導他很多存款和投資的觀念，告訴他信用卡負債會破壞財富管理的平衡。他從中受益匪淺，領略到就算沒有六位數存款，也可以實現致富。

6.高學歷並不能保證你一定致富

雖然學位可以幫助你踏上正確的大門，但真正重要的是畢業後所做的事情。他說道，雖然他沒有很完美的學歷，但他很早就意識到將收入的10%存下來作爲應急金並投資。這些年來，它幫助他創造一個舒適的退休生活模式。他最好的建議是尋找更便宜的選擇——也許在你感興趣的項目上有很好的項目是學校支付學費。然後利用那裡的校友網絡和就業機會。

7.你的熱情不一定能賺錢

他說，很多有錢的名人會告訴你，你熱愛的事情能幫助你走向成功，這個結論不適用於每個人。其實，我們利用自己的長處去賺錢會比熱愛更容易，熱愛能使人更有創造力，但單單在創造力的領域是很難賺錢的。例如Steve Adcock的愛好是攝影，但他選擇通過他擅長的軟件開發來賺錢。收入在這兩條事業道路上的差別是很大的。

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