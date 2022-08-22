【職場趨勢】第二季收入中位數$18,100　你做緊個行收入中位數有幾多？（附各行各業收入中位數）

根據政府統計處最近發布的調查顯示，截至6月底止的第二季，香港就業收入中位數為18,100元，與上季及去年同期相比，均輕微增長約0.6%。不過，期內男士與女士的收入中位數差異甚大，男士的收入中位數可達20,500元，而女士則僅有15,000元。

男女收入中位數差異大

若從行業細分來看，除了運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊這行業的男與女收入中數均是20,000元一樣之外，其他行業的男性收入中位數均較女性為高。

其中差距最大的行業是公共行政、社會及個人服務，男性的收入中位數為27,500元，而女性僅得10,000元；其次，是金融及保險業，男性的收入中位數可達40,000元，而女性則為30,000元，較男性少10,000元。

「其他行業」分類中，女性的收入中位數23,000元則較男性的21,800元為高。

■第二季各行各業收入中位數■

（按收入低至高排序）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

金融及保險業收入中位數最高

若果只從男女合計的數字來看，金融及保險行業的收入中位數最高，達35,000元，按季增長約9.4%，按年則增長11.1%，增幅跑贏整體收入中位數增長。

其他收入中位數達20,000元的行業包括建造、進出口貿易及批發，以及運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經