【保險保障】永明金融推升級版富越儲蓄計劃 可享首年年度化保費15%回贈

香港永明金融有限公司宣布推出最新升級版富越儲蓄計劃（18 年繳），新增更多靈活身故保障支付選項，全面滿足客戶財富傳承需要。

最新推出的富越儲蓄計劃（18 年繳）是一個全面的資產傳承工具，包括保費豁免保障、付款人保費豁免保障、保費假期選項及免費保單分拆選項。

富越儲蓄計劃（18 年繳）提供更全面的身故保障支付選項給每名受益人，包括市場首創部分分期支付至受益人指定年齡。亦可選擇全額以遞增分期支付或延續選項，使財富分配更加靈活，讓客戶能輕鬆作出財務安排，惠澤後代。

由即日起至2022 年9 月30 日，成功投保富越儲蓄計劃（18 年繳），而該保單亦於2022年10 月31 日或之前繕發，可享首年年度化保費15%保費回贈。如符合上述要求，並於2022 年9 月30 日或之前，以同一名保單主權人身份投保永明港卓越醫療保、永明港無憂醫療保或永明港稱心醫療保，而該保單亦於2022 年11 月30 日或之前繕發，已投的富越儲蓄計劃（18 年繳）更可享首年年度化保費額外3%保費回贈，即總首年年度化保費18%保費回贈。

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