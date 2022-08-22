【虛擬貨幣】芝交所擬於9月推以太幣期貨期權　每合約規模為50個以太幣

美聯儲公布7月會議紀要顯示，並將繼續加息以抑制通脹。會議紀要稱，美聯儲官員觀察到通脹仍然高企無法接受，遠高於美聯儲希望達到的2%長遠目標。加密貨幣市場表現因應下滑，比特幣於周一報21,520美元，一周下跌11.5%。以太幣一周下跌16.4%，周一報1,618美元。



芝加哥商品交易所集團（CME Group）於8月19日宣布其公司待監管部門批准，計劃推出以太幣期貨期權，每份合約規模為50個以太幣。期貨期權預計將於9月12日開始交易。公司觀察到以太幣期貨和微型以太幣期貨期權的交易量和未平倉合約有所增加，預計是由於以太幣合併升級即將發生。芝交所亦看到在9月和12月的微型以太幣期權成交有所增加，這也表示投資者在合併日期附近對沖風險，78%的微型以太幣期權未平倉合約於9月和12月合約中。



Crypto.com於8 月 18 日的新聞稿中宣佈任命新加坡前政府官員Chin Tah Ang擔任當地新加坡辦事處的總經理。 他最近領導了新加坡數字產業，這是以下三個政府機構之間的聯合辦公室—經濟發展局 (EDB)、新加坡企業發展局和資訊通信媒體發展局。Crypto.com 是早前宣佈獲得新加坡金融管理局原則上批准支付許可證的三家加密貨幣公司之一。



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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報5448點，一周下跌14.4%；ix比特幣指數報5198點，一周下跌11.5%；ix以太幣指數報13902點，一周下跌16.4%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 5448 -14.4%（-919） ix比特幣指數 5198 -11.5%（-675） ix以太幣指數 13902 -16.4%（-2731） *截至2022年8月22日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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