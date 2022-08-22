【美股追蹤】一隻長升長有再生能源股 加大投資股息仍年增10%

全球為應對氣候變化都加緊投資，美股中這隻再生能源股是一隻穩健選擇。

NextEra Energy（美：NEE）是全球最大風電及太陽能發電企業，亦是美國核能發電龍頭之一。市值逾1,700億（美元•下同）。

作為再生能源先峰的NextEra Energy，早已了解太陽能、風力，以至水力發電與市場需求容易出現錯峰情況，以及解決棄水、棄風等情況，過去十多年來積極研發具成本效益的能源儲存方法。目前在多個州份已設有電池儲電系統，總容量逾180兆瓦，冠絕同業。在用電量低時將太陽能轉化為電能並作儲存，用電出現高峰便可輸出電網使用。

風電核電太陽能均為龍頭 第二季業績改善

截至6月底止第二季經營收入51.8億，按年增長32%。其中Florida Power & Light（FPL）貢獻44.2億美元，上升24%。FPL服務客戶逾570萬戶，為佛羅里達州逾1,200萬居民提供電力；至於旗下的NextEra Energy Resources（NEER）收入大增103.9%，至7.8億。NEER是全球最大風電及太陽能發電企業之一，同時營運電池儲電系統。

經營溢利9.5億，增長85.9%。第二季純利大升近4.4倍，至13.8億，主因去年同期錄得大額對冲虧損；每股攤薄盈利0.7美元，增幅438.5%。FPL純利貢獻9.9億，增加12.1%。NEER扭虧為盈，賺1.3億，去年同期虧損3.2億；經調整純利6.8億，上升19%。

加大投資搶佔市場 股息年增10%

撇除對冲盈虧及投資收益等非經常性因素，NextEra Energy經調整純利增長14.2%，至15.9億，經調整每股攤薄盈利0.81美元，增幅14.1%。

天然氣是美國大部分發電廠的主要燃料，過去一年價格攀升，美國今年夏季燃氣發電成本便較去年增加逾一倍。相反，因技術改進，再生能源發電成本持續下跌，令NextEra Energy更顯競爭優勢。為未來增長繼續注入動力，兩支旗艦於季內均加大投入力度。

FPL於第二季資本開支達19億，預算全年投入85億，料主要投放在電網連接工程，藉其具競爭力的電價廣納新客戶。至於NEER季內落實投資的風電、太陽能發電及電池儲電系統，將合共淨增2035兆瓦發電量，令總發電量逐步提升至1.96萬兆瓦，可確保供電足以配合公司未來擴展步伐。

NextEra Energy重申未來幾年展望預測，料2022年經調整每股盈利介乎2.8至2.9美元；2023至2024年分別2.98至3.13美元和3.23至3.43美元；而2025年則介乎3.45至3.7美元，增幅6%至8%。回饋方面，管理層大派定心丸，料至2024年每年股息增幅約10%。

國策支持發展

根據美國能源資訊署（EIA）展望，為實現零排放，燃煤及核能發電會逐步被取代，佔發電比重會由2021年的42%，降至2050年的22%。取而代之將會是再生能源，太陽能發電將會是重中之重，預測佔比會由4%顯著提升至22%；至於風電比重亦將由9%提升14%。

要美國政府早前宣布對東南亞國家進口的太陽能電池板暫停徵稅，致在支持本土太陽能發電項目。有國策支持再結合龍頭優勢，長期增長具能見度。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文︰長升長有再生能源股】

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