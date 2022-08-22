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【高息定存】12個月以上最高3.28厘 限期延至本月底 入場門檻提高

收息攻略 12:40 2022/08/22

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上周提及，保底息4厘的銀色債券開售前夕，銀行的定存改變策略，紛紛提高門檻以吸引大額存款。【詳見︰無100萬都攞唔盡高息？ 銀行定存一招變陣】。今日最新有華僑永亨把全城最高的3.28厘388天定存優惠，延長至8月31日。12個月存期維持3.18厘不變，詳情如下︰

存款期 港幣定期存款特惠年利率
168日 2.68厘
288日 3.08厘
12個月 3.18厘
388日 3.28厘

然而，華僑永亨把其門檻提高，之前的起存額為20萬元，但今日起，如果是全新成為「華僑永亨宏富理財」客戶，起存額要100萬元才能享有此最高年息。而「華僑永亨宏富理財」現有客戶或現有客戶升級至「華僑永亨宏富理財」，起存額仍維持20萬元。

中銀香港減定存年息

銀債明天（8月23日）開售，定存也要讓路，有發鈔行減存息。中銀香港（02388）把12個月港元定存年利率，由最高2.2厘略減至2.1厘，新息率與滙豐銀行的最高12個月港元存息看齊。6個月及3個月定存，則分別為最高1.6厘及最高1.1厘。

天星銀行加至最高2.6厘

而虛擬銀行繼續活躍，天星銀行（Airstar Bank）上周加存息後，本周再加，12個月港元定存年利率加至2.6厘，9個月存期也有2.4厘。目前虛擬銀行當中，年息最高仍為富融及平安壹賬通，12個月港元定存均有2.7厘。

 

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欄名 : 存款收息

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銀行 債券 天星銀行 華僑永亨銀行 定期存款 虛擬銀行 港元 銀色債券 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）

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