【銀色債券2022】原來唔夠60歲都買得　認購30手以上會太浪費　抽之前考慮3件事！

政府推出的第七批銀色債券在明天（23日）起開始認購，到底銀債是否值得抽呢？如果決定抽的話，有甚麼需要注意？以下將會列出抽銀債前要問的3大問題！

問題１：誰人有資格認購？

雖然簡單而言是予60歲或以上長者認購，但仔細留意政府公告的話，會發現就算明天未滿60歲仍是可以申請！根據公告，當中列明只要在1963年或之前出生的長者已經符合資格認購，而1963年出生的長者今年僅得59歲，未過生日的話則只有58歲，但仍有資格申請，只要2023年或之前年滿60歲即可。

問題2：應該抽幾多手？

這相信是很多人都會問的問題。雖然是次發行的最高配發金額設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券，但根據去年的配發情況，每人最多只可分配到14手，若將100萬元全數放進申請銀債，最終可能只會變成退款，或錯失其他回報更高的投資機會。

輝立證券企業融資經理陳英傑坦言，如果投資者將100萬元全放進去抽銀債的話，的確有點浪費，因為實在是不能認購到100手，他認為參考過去情況，最多中籤20手或以內，穩健的話宜以20至30萬元認購銀債。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌則認為，由於第七批銀色債券的保證息率將會由去年的3.5厘再加碼至4厘，發行額增至最多450億元，在市況較波動的情況下，對追求穩健收益的投資者具一定的吸引力，預計會超額認購，認購金額及人數均有機會創新高。因銀色債券採取循環派發機制，建議客戶認購25至30手。如資金較充裕的客戶，可考慮30手以上。

問題3：銀行或券商可免除多少項收費？

因應着銀債的發行，各間銀行及券商都會推出不同的銀債認購優惠，由免除5項至10項手續費不等。券商可免除的手續費較銀行為多，暫時免卻得最多收費的券商有致富證券、耀才證券及大華繼顯，共有10項全免優惠。

不過，不是免卻數目愈多就代表愈好。值得留意的是，該行有沒有收取提早贖回費，事關買銀債最大的風險是這筆資金有3年都不能動用，若中途需要提早贖回以應急的話，銀行或券商有機會收取提早贖回費，但並不是每間行都有免除這項費用，投資者宜在認購前多作比較。

除了券商，大型銀行如滙豐、恒生銀行（00011）、渣打銀行及花旗銀行等都有不同優惠，以下將列出各銀行及券商可免卻的手續費予各位參考！

■券商認購銀債優惠■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

■銀行認購銀債優惠■

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

想知更多銀債資訊，留意銀色債券2022懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經