【消費優惠】PUMA指定減價貨品低至4折 精明消費 10:30 2022/08/23 分享： 分享： PUMA summer sale,指定貨品4折起，全場滿1000元減100元，滿1500元減200元。更多精選鞋款及服飾低至4折。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】領展38商場推抽獎活動 送總值過千萬禮券及獎品 今日 【消費優惠】領展38商場推抽獎活動 送總值過千萬禮券及獎品 【消費優惠】Cellatec時尚手機殼 低至75折 今日 【消費優惠】Cellatec時尚手機殼 低至75折 【消費優惠】JcoNAT 安心旅遊包 含防盜銀包 2022/08/22 【消費優惠】JcoNAT 安心旅遊包 含防盜銀包 【消費優惠】bossini Back to School優惠 2022/08/22 【消費優惠】bossini Back to School優惠 【消費優惠】city'super中秋美食節 多款新派月餅禮盒 最平$278一盒 2022/08/21 【消費優惠】city'super中秋美食節 多款新派月餅禮盒 最平$278一盒 個股分析 電子支付 餐廳情報 家具 家品 網購平台 虛擬銀行 著數優惠 酒店 商場