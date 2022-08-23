大昌食品 x 鴻福堂期間限定優惠 華潤堂低至2折換購廚具家電

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 大昌食品 x 鴻福堂：期間限定優惠

即日起至9月14日，購買鴻福堂產品滿100元或以上，送指定無糖自家涼茶1支（價值26元）；購買鴻福堂產品滿68元或以上，送指定無添加健康飲品1支（價值9.5元）。

分店地址：按此

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2. 華潤堂：低至2折 換購廚具家電

即日起至11月17日，購物每滿50元，即可獲印花1個，購買指定及自家品牌產品，即可獲雙倍印花；逢五六日購物滿150元，亦可獲雙倍印花，多買多送。會員儲滿10個印花或非會員儲滿15個印花，即可以低至2折換購各種廚具家電！

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3. 美心西餅：精緻蛋卷小食系列（6條裝）買1送1

由即日起至8月24日做緊買一送一優惠，有3種口味供選擇，分別有經典原味、香濃椰香味和香甜士多啤梨味蛋卷。零售價：22元/包。

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撰文：hket小編

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