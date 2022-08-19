  • 28°C
香港時間 : 2022819日 (週五) 21:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

驚美國衰退不買美股 是好主意嗎?

博客 21:10 2022/08/19

分享：

分享：

美國經濟衰退可能令人不安，許多投資者擔心潛在的經濟衰退會如何影響股市表現。而美國經濟衰退可能迫在眉睫，現在應該將資金撤出市場嗎？

 

離開市場或錯過潛在回報

 

事實上，雖然今年早些時候美股市場進入熊市，但最近幾週股價一直在反彈。如果美國面臨經濟衰退，市場有可能再次下跌。因此，在潛在的崩盤之前立即將資金撤出市場似乎是個好主意。但這有時可能是一個冒險的舉動。

 

股市是不可預測的，即使是專家也不知道它的確切表現。儘管未來幾個月市場可能會下跌，但這並不能保證。舉例來說，在2020年，當NBER正式宣布經濟衰退時，標準普爾500指數幾乎每天都出現前所未有的增長並打破紀錄。

 

如果現在提取資金，市場有可能繼續飈升，換言之將錯過潛回報。此外，如果決定稍後再投資，最終可能會為剛剛出售的完全相同的投資支付更高的買入價格。

 

當未來不確定時，可能很難決定如何處理現時持有的投資。但在大多數情況下，能做的最好的事情就是什麼都不做。雖然這似乎違反直覺，但在經濟動盪時期等待，實際上可以讓你的投資更安全。股市可能在短期內下跌，但其長期表現更為重要。

 

從歷史上看，美股都能從所面臨的每一次低迷和衰退中復甦。即是說今次也很有可能從這次潛在衰退中恢復過來。

 

保護儲蓄的簡單方法

 

在經濟衰退或市場低迷時期保持資金安全的最簡單方法是保持長期持有，避免因短期市場波動而做出任何下意識的決定。仔細檢查投資組合是否適當多元化也可以保護投資策略之一。因為即使一兩家公司未能在經濟衰退中倖存下來，其他投資也能在復甦中也能取得回報。

 

至於目前想入市，就應揀選剛公佈業績優於預期，而且業務勢頭改善的公司。

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

 

【關於HK MoneyClub

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

 

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

最新專欄文章 更多

博客 - 【銀色債券2022】買銀債留意收費蠶食回報 4厘息抵買建議持貨至到期
2022/08/10
【銀色債券2022】買銀債留意收費蠶食回報 4厘息抵買建議持貨至到期
博客 - 退休後點解仲應投資股票？3大原因話你知
2022/08/03
退休後點解仲應投資股票？3大原因話你知
博客 - 【美股知識】美股近日或顯著波動　簡單重温「熔斷機制」如何運作
2022/07/27
【美股知識】美股近日或顯著波動　簡單重温「熔斷機制」如何運作
博客 - 【理財規劃】臨近退休仍然有負債 可以點做？
2022/07/20
【理財規劃】臨近退休仍然有負債 可以點做？
博客 - 【投資策略】為經濟衰退要準備的三件事 唔好去Staycation？
2022/07/13
【投資策略】為經濟衰退要準備的三件事 唔好去Staycation？
投資策略 優於預期 經濟衰退 股票 儲蓄 買入 美股 標準普爾500指數 美國

下一篇文章

平治電動車未來大計　76.8萬Mercedes-EQ EQE 350+
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人民幣儲蓄險 保證回報3.9厘 4款逾3.5厘 直逼銀債保底息
人民幣儲蓄險 保證回報3.9厘 4款逾3.5厘 直逼銀債保底息
博客 - 【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）
【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）
橙錶大流行注意　ZENITH二度聯乘作大玩三文魚橙色系
橙錶大流行注意　ZENITH二度聯乘作大玩三文魚橙色系
CELINE聯同郵購網站推限定產品　20項全新產品只作網上獨賣
CELINE聯同郵購網站推限定產品　20項全新產品只作網上獨賣
博客 - 【理財個案】家長幫小朋友投資股票　但買三隻股票都坐艇應否繼續持有？
【理財個案】家長幫小朋友投資股票　但買三隻股票都坐艇應否繼續持有？
串流平台│Disney+超越Netflix成串流霸主　獨有內容有加價優勢？
串流平台│Disney+超越Netflix成串流霸主　獨有內容有加價優勢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款