驚美國衰退不買美股 是好主意嗎?

美國經濟衰退可能令人不安，許多投資者擔心潛在的經濟衰退會如何影響股市表現。而美國經濟衰退可能迫在眉睫，現在應該將資金撤出市場嗎？

離開市場或錯過潛在回報

事實上，雖然今年早些時候美股市場進入熊市，但最近幾週股價一直在反彈。如果美國面臨經濟衰退，市場有可能再次下跌。因此，在潛在的崩盤之前立即將資金撤出市場似乎是個好主意。但這有時可能是一個冒險的舉動。

股市是不可預測的，即使是專家也不知道它的確切表現。儘管未來幾個月市場可能會下跌，但這並不能保證。舉例來說，在2020年，當NBER正式宣布經濟衰退時，標準普爾500指數幾乎每天都出現前所未有的增長並打破紀錄。

如果現在提取資金，市場有可能繼續飈升，換言之將錯過潛回報。此外，如果決定稍後再投資，最終可能會為剛剛出售的完全相同的投資支付更高的買入價格。

當未來不確定時，可能很難決定如何處理現時持有的投資。但在大多數情況下，能做的最好的事情就是什麼都不做。雖然這似乎違反直覺，但在經濟動盪時期等待，實際上可以讓你的投資更安全。股市可能在短期內下跌，但其長期表現更為重要。

從歷史上看，美股都能從所面臨的每一次低迷和衰退中復甦。即是說今次也很有可能從這次潛在衰退中恢復過來。

保護儲蓄的簡單方法

在經濟衰退或市場低迷時期保持資金安全的最簡單方法是保持長期持有，避免因短期市場波動而做出任何下意識的決定。仔細檢查投資組合是否適當多元化也可以保護投資策略之一。因為即使一兩家公司未能在經濟衰退中倖存下來，其他投資也能在復甦中也能取得回報。

至於目前想入市，就應揀選剛公佈業績優於預期，而且業務勢頭改善的公司。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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