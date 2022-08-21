【健康增值】超級食物只有羽衣甘藍同穀物？　海藻都係超級食物生力軍！

不少人對「超級食物」（Superfood）趨之若鶩，把它等同健康和高營養。美國有線電視新聞網CNN指出，當大家提到時下流行的「植物性飲食」方式，往往只想到羽衣甘藍沙律和穀物碗等食物，而最新有一名超級食物後起之秀，也備受關注，就是海藻。

海藻，一種從海上沖上海灘的棕綠色帶狀的藻類生物，實際上可以食用的。例如我們常吃到的紫菜，用來煲湯、製作壽司卷和在拉麵上放上一片，可算是最出名和最受人喜愛的海藻。大型多葉藻類有數百種色彩繽紛的品種，包括裙帶菜、海帶、紅海藻和糖海帶。

海藻除了可以製造食物、生產氧氣、淨化水質、沉積碳酸鈣協助造礁之外，也是海洋生物棲息、覓食、交配、避難的地方。離開水後，可以為人們的飲食帶來更多的營養和礦物質。

膳食纖維和礦物質強勁

美國緬因大學食品科學和人類營養學教授Mary Ellen Camire指，海藻是一種非常有趣的替代品，因為它提供了其他陸地植物中很難找到的營養。它是上佳的膳食纖維和礦物質來源，雖然綠色、棕色和紅色海藻品種之間的營養成分略有不同，但海藻全面含有多種維他命，包括B、C、E和K、Omega-3脂肪酸、蛋白質、氨基酸和多酚。

台灣海洋大學水產養殖學系教授陳衍昌指出，海藻依體形可分為微細藻和大型藻，微細藻是肉眼看不見的藻類，而人們常吃的海帶、紫菜則屬大型藻。海藻以水為家，從海中吸收各種礦物質作為營養；為了進行光合作用，藻葉除了有葉綠素，也富含藻紅素等特殊成分。此外，由於海中壓力大，有些海藻在細胞中填入大量膠質，讓組織更有韌性和彈性，這些特性使海藻的營養較陸上蔬菜更勝一籌。

他指出，藻類膠質由多種醣類聚合而成，是最獨特之處，研究發現，有調整免疫力的作用，尤其針對糖尿病患者，有很好的保健效果。

或與部分藥物有相沖

當用作陸地農業的肥料時，海藻可以將必須的營養物質重新添加到土壤中，從而改善其健康狀況。此外，海藻在海洋中生長不需要肥料或殺蟲劑，無論是養殖的以及是野生。

但專家提醒，在用膳時食用海藻也要注意，如一些棕色海帶，例如在英國種植的糖海帶，碘含量非常高，建議每周食用不超過3次。而且，由於海藻中特定營養素的濃度會與部分藥物有相沖作用，因此患有甲狀腺病或正服薄血藥的人食用前宜先諮詢醫生。

在日常膳食中添加海藻

除了在壽司和拉麵中吃到海藻，在湯水、菜式甚至在蔬菜中加入乾海帶絲。泡過水的海帶芽瀝乾後可以用來煎蛋、涼拌及熱炒，經典菜式包括日式味噌湯、韓式涼拌海帶芽，以及韓國人過生日必喝的海帶芽湯等。或是直接加入滾水中，用來煮豆腐湯、煮粥增添鮮味。也可以把浸發好的海帶芽再放入滾水中煮過，撈起瀝乾再倒入調味料拌勻食用。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：CNN：超級食物生力軍海藻】

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