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【理財要貼地】海洋公園水上樂園「至慳」攻略 門票低至175元！（立即收看）

精明消費 18:00 2022/08/19

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今個夏天熱浪來襲，一天比一天更熱，想玩水消暑降溫？今集《理財要貼地》幫你計盡去海洋公園水上樂園，怎樣玩才最「慳水慳力」！

立即收看：https：//video.hket.com/video/3332347

**《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」。**

上集跟大家對比過迪士尼門票優惠（→【按此重溫】），今集繼續跟大家搜羅各大平台，找出海洋公園水上樂園的「最貼地」玩法！（詳見下文）

【理財要貼地】海洋公園水上樂園「至慳」攻略 門票低至175元！（立即收看）

門票「至慳」攻略

水上樂園7-9月的平日成人門票（適用於12-64歲人士）原價是460元，而包括周末、公眾假期的入場門票原價則是560元。

如果你正在放暑假，可以選平日入場，Klook、KKDay的，平日成人門票價錢與原價相同，都是460元；不過水上樂園網站及Trip.com都有「waterfun」9折優惠，平日門票只須414元，成為星期一至五入場的「最貼地之選」。

至於周末入場，KKDay的成人門票與正價一樣是560元，而水上樂園網站、Klook、Trip.com分別推出9折優惠，都是504元，齊齊成為周末入場的「最貼地之選」。

怕中午入場「曬到燶」 ？水上樂園亦有日落優惠門票由即日起至8月31日，可以用優惠價175元買成人門票，下午4時半入場玩至晚上8時。

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入場必睇懶人包

留意水上樂園的儲物櫃是要付款預訂，除了水上樂園網站，3個平台中只有Klook提供預約，與水上樂園官網同價，標準儲物櫃日租120元，家庭儲物櫃日租200元。

踏入暑假，周圍都人山人海，不想在水上樂園「排隊多過玩」，與大家看看快證價錢吧！

官網的「水上通行證 - Lite」可以讓遊客享有4次「優先玩」，價錢250元；而想無限通行就要選「水上通行證 - Pro」，價錢要500元。快證同樣只有Klook及水上樂園官網可預訂，價錢與正價相同，不過Klook就有獨家優惠，玩「急流漩渦」的單次快證價錢80元。

水上樂園的年票「全年Go Splash會籍」成人價錢（適用於12歲或以上人士）是2280元，折扣包括：租用儲物櫃9折；園內餐廳、購物及快證85折等；亦有生日禮遇。經我們粗略計算，連計儲物櫃、快證折扣在內，相信都要至少於周末入場4次、或平日入場5次，才能「玩回本」較原價便宜。

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趁暑假想到水上樂園玩，入場前記得要比較清楚各大門票優惠及額外收費，最後跟大家重溫幾個重要優惠：

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記者：何美澄

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欄名 : 理財要貼地

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