【好去處】中環全新法式地中海餐廳HUSO　歎頂級生蠔香檳魚子醬

中環最近新開了一間優雅高貴風的法式地中海餐廳HUSO，主打賣相精緻的地中海與法式料理，並配以各款優質魚子醬及頂級香檳。美食選擇還有日本生蠔、牛肉他他等。

早前看名廚Ricky Cheung的臉書，上載了一家新開法式地中海餐廳的照片，原來是他效力的餐飲集團旗下的全新餐廳。餐廳名字HUSO解作鱘魚，世界上頂級的魚子醬就取自這魚，開宗名義主打魚子醬，但來這裏也可以歎到美味海鮮，全因這裏有不少海鮮菜式可以配搭魚子醬，招牌作是生蠔香檳魚子醬。

這裏選用法國品牌Prunier的魚子醬，取自西伯利亞鱘魚子，灰黑中泛光澤，顆顆圓潤飽滿，慢慢咀嚼會感受到它的細緻柔軟及榛子風味，鹹度適中不霸道，配生蠔或海鮮一起吃，令人感受到澎湃的海洋氣息。

配搭做法精細

其中一道招牌菜式生蠔香檳魚子醬，晶亮的魚子醬跟生蠔置於海洋藍色碟子上，綴上食用花，賣相漂亮優雅。時令日本岩手縣生蠔相當肥美飽滿，蠔肉帶creamy口感，蠔味適中。揀配日本蠔因為貨源及質素穩定，蠔身夠肥厚，配搭魚子醬口感最豐富。除了日本公眾假期，基本上天天都返貨，大概下午五、六點運到餐廳，生蠔的新鮮度媲美在日本當地享用。

蠔配魚子醬味道要完美，做法非常精細。開蠔後須輕輕用滾水灼30秒，令蠔肉緊致呈脹卜卜狀態。然後在半殼蠔裏注入凍香檳忌廉雞湯浸着蠔肉，如同替蠔肉敷上滋潤的「Mask」，讓蠔身更加滑溜creamy，吸收香檳的酒香之餘，把生蠔與魚子醬的滋味結合在一起。

餐廳裏還有多款海鮮Tapas，如帶子番茄莎莎、海鮮西班牙凍湯、魷魚配醃漬青瓜；主菜也有紙包海鱸魚配龍蝦湯，最適合與另一半來享受一頓高質的魚子醬海鮮盛宴。

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HUSO

地址：中環皇后大道中74號石板街酒店1樓2號舖（正門於士丹利街21號）

電話：5801 1280、9036 8898

營業時間：12nn - 3pm、6pm - 10:30pm

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文：中環全新法式地中海餐廳 歎頂級生蠔香檳魚子醬】

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