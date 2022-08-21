【好去處】甬府正宗寧波風味 推出9道時令嘗味菜

總店位於上海的甬府，在2019年於香港開設首間海外分店，帶來高級正宗寧波菜。總廚劉震善於以當地的新鮮食材及海鮮，炮製出富有寧波風味的佳餚，不斷突破飲食文化的界限，近來更有全新精緻嘗味菜單推出。



從這個夏季開始，甬府帶來劉師傅精心設計的9道菜時令嘗味餐單，以新鮮的寧波食材烹製江南美食，包括慈溪北區的海瓜子、黃泥螺和梅魚；東部北崙和鄞州盛產的帶魚、米魚、小黃魚和雪菜等。



餐單以傳統果盤揭開序幕，再以醪糟土雞、水晶冬瓜、十八斬和炮製菜梗等前菜來開胃。主菜有4款，當然少不得在寧波人心中有崇高地位的酸湯黃魚羹，特地挑選鄞州小黃魚來炮製，熱辣辣上桌夠吸引。而以薺菜、豬肉和竹筍作餡料的傳統春卷，佐以玫瑰米醋，入口外脆內嫩，甚有地方風味。



甬府招牌菜--「捨得」，只採小白菜最鮮嫩的核心部位，完全展現了大廚對食材的極致追求。另外，客人亦可享以雪菜、竹筍和肉絲煮成的傳統寧波年糕。甜點方面則有清新的桂花蜜綠豆泥，配以產自浙江省的冷泡明前龍井，為完美的一餐作結。

甬府

地點：灣仔駱克道20-24號金星大廈2號舖地下及1樓

電話：2881 7899

價錢：每位$1,880（另加一，需兩位起），至少兩天前預訂。

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（節錄）

作者：劉妙賢

責任編輯：郭秀芳

【原文：正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單（收費文章）】

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