【健康增值】立秋過後慎防秋燥　中醫師建議飲食要增酸潤肺

近日天氣反覆，一時天晴炎熱、一時雨後涼風，其實已剛剛過了立秋，代表秋天即將降臨。這時要配合節氣後的氣候轉化，註冊中醫師許懿清提供了不少保健貼士及食療，讓身體合乎秋季養生之道。立秋是秋天的第一個節氣，意味秋天慢慢到來，也代表着炎熱的夏天即將過去。這是農人的重要節氣，既是萬物成熟收穫的季節，也是人體陽消陰長的過渡時期。

許懿清中醫師說：「在飲食起居方面，古人認為秋天宜收不宜散，應切記秋不食辛辣、初秋護肺；還應早臥早起，與雞俱興，早臥以順應陽氣之收斂，早起為使肺氣得以舒展，才是秋季養生方法。對港人來說當然難跟隨，也應減少捱夜及盡量早起。」

踏入初秋，身體容易出現感冒、咳嗽等不適。立秋乃初秋之季，在中醫角度上，秋燥是令人感冒的致病因素，即「邪」之一。凡是因感受燥邪而出現咳嗽或其他類似感冒的症狀時，要先判斷是否屬於表證，即感受外邪包括燥邪而來的病，之後當辨證論治。

燥邪入侵致病

她解釋燥邪最易經由鼻、口侵襲肺臟：「燥屬秋季主氣，肺乃嬌臟，喜濕而惡燥，肺開竅於鼻，而口和咽喉也與肺臟連通。燥邪入肺後，本來用作滋潤養肺的津液會減少，咽喉缺少肺臟的津液來滋養，會導致咽喉瘙癢，乾咳、痰少或痰中帶血，甚至呼吸不順暢、胸部疼痛，也會出現大便乾燥、便秘等症狀，因為肺與大腸相表裏，燥邪侵肺後也會令大腸失去滋養，甚或引起腸熱，腸燥就會在大便中反映出來。」

多吃酸性或白色食物

許醫師提醒可從飲食方面着手，立秋開始要多吃酸性食物或白色食物。「飲食上增酸可增加肝臟的功能，抵禦過盛肺氣之侵入。秋季當令之色是白色，所以秋季宜適量多吃白色食物，如杏仁、雪耳、沙參、玉竹、雪梨、百合等。多喝些滋潤為主的湯水，少些消暑及化濕的食療。」

她推介了一款雙杏雙雪茶，有清肺、潤肺、去燥的功效，減少身體出現秋燥的機會，秋燥時節可每周服用2至3次。雪梨最好選有機無防腐過的，梨皮的止咳化痰功效很好，否則最好去皮才煮製。

雙杏雙雪茶

材料： 南杏仁5錢、北杏仁3錢、雪梨2至3個、乾雪耳3朵、陳皮一小片、冰糖少許、水2公升

製法： 去除雪梨皮上的蠟質，去芯，切小塊。雪耳浸軟後去硬蒂、洗淨、撕成適口大小，全部材料洗淨。加水以大火煮滾後，改文火煮60分鐘，加冰糖煮至糖溶即成。

作者：張頌婷

責任編輯：周美好

【原文：立秋過後慎防秋燥 中醫師建議飲食要增酸潤肺】

（節錄）

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