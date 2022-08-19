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平治電動車未來大計　76.8萬Mercedes-EQ EQE 350+

博客 16:51 2022/08/19

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平治推出的電動車 EQE 350+，動力組合屬車系中最基本。

現時的平治車廠，有個名為「Ambition 2039」的大計，計劃的目標是在2039年或之前，旗下一切業務都能夠達到碳中和境界，因此要將車輛作大規模電動化。EQE車系，乃是這計劃的重要組成部分。

平治推出的電動車 EQE 350+，動力組合屬車系中最基本。

平治推出的電動車 EQE 350+，動力組合屬車系中最基本。

廠方和代理率先為本地傳媒安排測試的，乃是EQE 350+，動力組合屬車系中最基本。90.56kWh電池組配單一後軸永磁同步摩打，最大馬力292匹，峰值扭力57.61kgm，以現今世代的電動車來說，並不算很強勁的輸出。在2,355公斤車重下，其加速反應更似部普通電油車多點。

不用擺放傳統內燃機引擎，令 EQE 的車頭「引擎倉」變得較傳統汽車細小。

EVA車體結構

這部EQE 350+的前4連桿、後多連桿懸掛，加入了包含ADS+主動吸震系統的AIRMATIC氣壓避震，設定以舒適為要務，在任何路面下行駛，時刻予人極為平順的行車反應。但說到操控能力，就要駕駛者逐步逐步去摸索其極限，才夠膽以較為勇悍的方法去攻剋每個彎角。

在轉用全數碼顯示屏幕後，車廂綫條設計變得更簡潔。

直徑 21 吋的 RWI 輪圈，不獨外觀具跑格，亦有助提升彎路操控力。

可以肯定的是，EQE的操控底子並不弱，畢竟它的EVA（Electric Vehicle Architecture）車體結構，是車廠專門開發給EQE、EQS，以及日後兩款高級電動SUV使用的剛硬度。

只要選擇屬補購品的後輪轉向，後軸可提供最大10度的轉向角度，於高速轉向時，甚至能模擬出輕微的甩尾效果，大為提升車尾靈活性和操控樂趣。

新世代的數碼式頭燈組，於黑暗環境下有着極強光綫穿透力。

窺見未來

外形上，EQE車系與EQS的整體風格頗為接近，軸距和前懸部分都相對較短，配合Sensual Purity設計理念，車身盡量減少駁口，營造出極度圓潤滑溜的表面，令行車時風噪和路噪水平也極低。

將側鏡裝在車門而不是 A 柱上，可降低車身風阻和行車風噪。

必須一提是，EQE的鋰離子電池組，鎳、鈷和錳的活性材料比例已改良至8：1：1，意味着鈷的含量降低至百分之十，進一步提升電池的可回收性，這亦是廠方電池發展整體策略的一部分。

左右呈一體化的尾燈組合，已成為 Mercedes-EQ 系列電動車的家族式設計語言。

從EQE身上，可進一步看到平治車廠未來的電動車設計到底會是甚麼模樣，好像車輛的ECO Assist駕駛模式，能夠按駕駛情況提供最理想的動能回收幅度和減速力強弱，藉此協助車輛取得最佳節能效果。

當駕駛者慢慢適應後，甚至可以單靠壓下和鬆開油門踏板，便能完全控制加速和制動，可說是將駕駛者這麼多年來的駕駛方法徹底改變。

前、後座椅說不上很厚很軟，卻勝在非常符合人體工學，舒適性極高。

前、後座椅說不上很厚很軟，卻勝在非常符合人體工學，舒適性極高。

規格表︰
車價︰$768,000（一換一計劃）
車型︰4門5座位電動房車
電池︰90.56kWh鋰離子電池
最大馬力︰292hp
峰值扭力︰57.61kgm
驅動︰後驅、單速自排、永磁同步摩打
制動︰前／後～通風碟
車身長X闊X高︰4,946 X 1,961 X 1,512mm
前/後輪軸距︰3,110mm
車重︰2,355kg
尾箱容量︰430L
最少迴旋直徑︰10.7m（配尾輪轉向）
0-100km/h加速︰6.4秒
極速︰210km/h
平均耗電量︰15.9-18.7 kWh/100km（WLTP）
最高續航距離︰654km（WLTP）
快速充電時間︰32分鐘
查詢︰仁孚行（2895 7339）

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撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

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