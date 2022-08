【網絡熱話】 有60萬現金去投資 想每年賺10% 網民︰all in 曼聯對家

如果儲到一筆錢,想滾大佢去做投資,你會選擇分散投資,抑或all in一樣自己好有信心的事?有網民在討論區指出,自己大約30歲,已買樓,每月供數千元,另有60萬現金想投資,希望每年有8-10%穩定回報。有留言直接指這個目標太高,不太可能是保證回報,而且想要達到的話,就可能要投資較高風險的項目。

不少留言都提議all in,例如all in TSLA(特斯拉Tesla)、all in AAPL(蘋果公司)、all in TQQQ(納指3倍槓桿ETF),有趣是也有留言提議,不如all in 曼聯對家。

今季曼聯的成績確實不太好,早前更以0:4不敵賓福特,但這位網民想有的是穩定的長期回報,賭博的風險不太切合其穩定回報的目標。

除了提議all in ,不少留言亦拋出各式各樣的投資組合,例如有人作出以下建議︰

50% TSLA(特斯拉Tesla)

25% VOO(標普500 ETF)

20% BRK.B(巴郡、巴菲特的投資旗艦)

5% TQQQ(納指3倍槓桿ETF)

這個組合如果以前10年而言,絕對能達到每年10%回報的目標,但歷史回報已成歷史,這4隻股票或ETF當中,有3隻今年以來都見紅,只有巴郡暫時力保不失。然而近日美股又再翻生,Tesla又再重上900美元水平,值博率不低,正如某些留言所說,如果目標回報高,風險胃納也要較大。

另外也有留言指出,近日市況不佳,如果想穩陣一點,其實可以考慮銀行定期存款。

nowadays 緊係定期存款

中信2.6% 12個月

一年後拎$15,600 買新電話記得多謝我

比我就擺50萬定期

10萬拎去股市炒上落

其實目前定期存款有更高選擇,如果換做美元,最高可達3.6厘。【詳見︰美元12個月定存最高3.6厘】

富邦銀行的美元定存要最少100萬港元等值,若果只有60萬元或更低,花旗銀行不設最低存款額,12個月美元定存3.24厘,投入60萬港元,期內賺息1.9萬元,但變相就要把資金鎖住一年,失去投資彈性。所以近日銀行也推出不少短期定存優惠。【詳見︰銀行吸短錢 集中加3-6個月存期息】

不過無論如何,以下的留言就不建議跟隨了︰

投資過嚟柬埔寨

