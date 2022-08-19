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【網絡熱話】 有60萬現金去投資 想每年賺10% 網民︰all in 曼聯對家

個人增值 16:20 2022/08/19

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如果儲到一筆錢，想滾大佢去做投資，你會選擇分散投資，抑或all in一樣自己好有信心的事？有網民在討論區指出，自己大約30歲，已買樓，每月供數千元，另有60萬現金想投資，希望每年有8-10%穩定回報。有留言直接指這個目標太高，不太可能是保證回報，而且想要達到的話，就可能要投資較高風險的項目。

不少留言都提議all in，例如all in TSLA（特斯拉Tesla）、all in AAPL（蘋果公司）、all in TQQQ（納指3倍槓桿ETF），有趣是也有留言提議，不如all in 曼聯對家。

今季曼聯的成績確實不太好，早前更以0：4不敵賓福特，但這位網民想有的是穩定的長期回報，賭博的風險不太切合其穩定回報的目標。

除了提議all in ，不少留言亦拋出各式各樣的投資組合，例如有人作出以下建議︰

  • 50% TSLA（特斯拉Tesla）
  • 25% VOO（標普500 ETF）
  • 20% BRK.B（巴郡、巴菲特的投資旗艦）
  • 5% TQQQ（納指3倍槓桿ETF）

 

這個組合如果以前10年而言，絕對能達到每年10%回報的目標，但歷史回報已成歷史，這4隻股票或ETF當中，有3隻今年以來都見紅，只有巴郡暫時力保不失。然而近日美股又再翻生，Tesla又再重上900美元水平，值博率不低，正如某些留言所說，如果目標回報高，風險胃納也要較大。

另外也有留言指出，近日市況不佳，如果想穩陣一點，其實可以考慮銀行定期存款。

nowadays 緊係定期存款
中信2.6% 12個月
一年後拎$15,600 買新電話記得多謝我

比我就擺50萬定期
10萬拎去股市炒上落

其實目前定期存款有更高選擇，如果換做美元，最高可達3.6厘。【詳見︰美元12個月定存最高3.6厘

富邦銀行的美元定存要最少100萬港元等值，若果只有60萬元或更低，花旗銀行不設最低存款額，12個月美元定存3.24厘，投入60萬港元，期內賺息1.9萬元，但變相就要把資金鎖住一年，失去投資彈性。所以近日銀行也推出不少短期定存優惠。【詳見︰銀行吸短錢 集中加3-6個月存期息

不過無論如何，以下的留言就不建議跟隨了︰

投資過嚟柬埔寨

 

＝＝＝＝＝

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