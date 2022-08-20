  • 32°C
香港時間 : 2022820日 (週六) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

千両重推職人壽司系列 7款嚴選日本豐洲直送魚鮮

精明消費 13:00 2022/08/20

分享：

分享：

千両第五年推出職人壽司，將素材、職人、旨味及和這4大元素融入每貫壽司的製作當中。今季職人壽司系列會以珍稀漁產為主題，嚴選日本豐洲直送的頂級魚鮮，製作出7款壽司，讓食客享受細膩獨特的餐飲體驗。

新登場的壽司包括盛夏必吃的馬糞海膽活帆立貝、煙熏鰆魚、極考刀功的魴鮄、鮮甜可口的筋子配柚子皮、口感豐富的松葉蟹、炙燒黑鯥配馬糞海膽及炙燒厚切銀鱈魚。

煙熏鰆魚鮄（28元 /件）上菜前會先在魚肉上撒鹽，再以煙熏紙包着醃3小時，切成魚片後再炙燒魚皮，保留魚肉的鮮味，同時增添淡淡熏香。魴（28元 /件）壽司中粉紅與白色交集的魚肉，口感紮實帶清甜，處理上更是花盡心思，需切3塊幼細魚片再疊在一起，極考師傅的刀功。

店家這次更精心設計日本獺祭唎酒體驗（128元 / 3杯），精選3款均產自山口縣獺祭造酒廠旭酒造的頂級清酒，包括45%有氣濁酒純米大吟釀、二割三分純米大吟釀及三割九分純米大吟釀，味道有清爽的亦有充滿果香、餘韻香醇，配搭壽司刺身最合適不過。

千両
電話：2101 1789
網址：按此

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

（節錄）

作者：黃依情

責任編輯：何偉雄

【原文：千両重推職人壽司系列 豐洲直送魚鮮配搭獺祭清酒（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日）
2022/08/19
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日）
【消費優惠】McCafé推全新宇治焙茶珍珠鮮奶　8月19日快閃$8歎脆薯餅同慶「國際薯仔日」
2022/08/19
【消費優惠】McCafé推全新宇治焙茶珍珠鮮奶　8月19日快閃$8歎脆薯餅同慶「國際薯仔日」
【消費優惠】Optical 88 Happy Summer Sale 低至65折 太陽眼鏡8折
2022/08/19
【消費優惠】Optical 88 Happy Summer Sale 低至65折 太陽眼鏡8折
【消費優惠】Chateraise雙味泡芙 買5送1
2022/08/19
【消費優惠】Chateraise雙味泡芙 買5送1
【消費優惠】花斑茶社旺角新店全單8折優惠
2022/08/18
【消費優惠】花斑茶社旺角新店全單8折優惠
家品 食用安全 著數優惠 食譜 美食 清酒 好去處 經濟

下一篇文章

【好去處】去海洋探索體驗館 教小朋友海洋保育
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財要貼地】海洋公園水上樂園「至慳」攻略 門票低至175元！（立即收看）
【理財要貼地】海洋公園水上樂園「至慳」攻略 門票低至175元！（立即收看）
今日優惠精選 - 港鐵商場餐廳晚市 滿$300送$100 7-Eleven限時加推「一口價」 10元
港鐵商場餐廳晚市 滿$300送$100 7-Eleven限時加推「一口價」 10元
【消費優惠】Chateraise雙味泡芙 買5送1
【消費優惠】Chateraise雙味泡芙 買5送1
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日）
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
【消費優惠】Optical 88 Happy Summer Sale 低至65折 太陽眼鏡8折
【消費優惠】Optical 88 Happy Summer Sale 低至65折 太陽眼鏡8折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款