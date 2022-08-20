千両重推職人壽司系列 7款嚴選日本豐洲直送魚鮮

千両第五年推出職人壽司，將素材、職人、旨味及和這4大元素融入每貫壽司的製作當中。今季職人壽司系列會以珍稀漁產為主題，嚴選日本豐洲直送的頂級魚鮮，製作出7款壽司，讓食客享受細膩獨特的餐飲體驗。



新登場的壽司包括盛夏必吃的馬糞海膽活帆立貝、煙熏鰆魚、極考刀功的魴鮄、鮮甜可口的筋子配柚子皮、口感豐富的松葉蟹、炙燒黑鯥配馬糞海膽及炙燒厚切銀鱈魚。



煙熏鰆魚鮄（28元 /件）上菜前會先在魚肉上撒鹽，再以煙熏紙包着醃3小時，切成魚片後再炙燒魚皮，保留魚肉的鮮味，同時增添淡淡熏香。魴（28元 /件）壽司中粉紅與白色交集的魚肉，口感紮實帶清甜，處理上更是花盡心思，需切3塊幼細魚片再疊在一起，極考師傅的刀功。



店家這次更精心設計日本獺祭唎酒體驗（128元 / 3杯），精選3款均產自山口縣獺祭造酒廠旭酒造的頂級清酒，包括45%有氣濁酒純米大吟釀、二割三分純米大吟釀及三割九分純米大吟釀，味道有清爽的亦有充滿果香、餘韻香醇，配搭壽司刺身最合適不過。

千両

電話：2101 1789

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（節錄）

作者：黃依情

責任編輯：何偉雄

【原文：千両重推職人壽司系列 豐洲直送魚鮮配搭獺祭清酒（收費文章）】

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