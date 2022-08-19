【品味投資】5位F1冠軍車手最愛邊個品牌腕錶？　咸美頓最愛的Big Pilot叫價9萬元

F1賽季進入尾段，所有環節都是爭分奪秒，每次進入維修站、每個彎位，成與敗僅存毫釐之差，1秒已能定勝負，在刺激的賽道上一眾冠軍車手佩戴著不同凡響的腕錶亦實在不足為奇。二手高級腕錶專家Watchfinder & Co. 近日深入探討了備受現役F1賽車手歡迎的經典腕錶，多款更可從其來自不同奢侈品牌的數千款暢銷和限量款式中覓得。馬上了解以下５位F1冠軍車手以及中國首位F1賽車手熱愛的限量腕錶啦！

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咸美頓（Lewis Hamilton）

人稱「黑帝」的咸美頓在將近16年的F1職業生涯中憑藉過人車技登頂無數，是現役陣容中最成功的一位，亦因時常為社會議題發聲而聞名。他對萬國（IWC）手錶情有獨鍾，在公開場合多次配戴大型飛行員（Big Pilot）、大型飛行員系列 TOP GUN 海軍空戰部隊「莫哈韋沙漠」特別版和飛行員計時腕錶41這3隻至愛款式。有興趣了解IWC 的Pilot系列，可按此瀏覽。

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列卡度（Daniel Ricciardo）

今年是超跑製造商麥拿倫（McLaren）與瑞士製表商Richard Mille邁進10年合作計劃中的第6年。作為品牌F1車隊的首席車手，列卡度（(Daniel Ricciardo）在拍攝形象照時均有佩戴過一款價值12萬美元的RM 50-03 McLaren F1聯名腕錶，成為場中焦點。

本賽季進行至今，這位來自澳洲的「 蜜獾」列卡度表現平平，McLaren車隊唯有期望他能在餘下賽事中能扭轉局面，為車隊贏得積分，而自己亦能用獎金添置更多時計珍藏。有興趣了解Richard Mille各款系列，可按此瀏覽。

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韋斯特本（Max Verstappen）

在韋斯特本（Max Verstappen）去年代表紅牛車隊奪得其個人職業生涯第一個F1年度總冠軍之前泰格豪雅（TAG Heuer）早已在兩年前為這位強勢車手推出首款以他的命名的Max Verstappen 2019年特別版機械腕錶。除了這款別具意義的腕錶外，這位來自荷蘭的車手也常配戴另一款同樣由品牌送贈、款式更為奢華的Monaco Titan Titanium，猶如時刻提醒著他在賽道上的輝煌成績。 有興趣了解TAG Heuer的Formula One系列，可按此瀏覽。

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佩雷斯（Sergio Pérez）

紅牛車隊次席車手佩雷斯（Sergio Pérez）於 2020年賽季巴林分站展開其第190場F1賽事，最終奪得冠軍，同時成為車壇中「開齋」需時最久的紀錄保持者。他與泰格豪雅（TAG Heuer）Connected 智能腕錶系列有著特別的關係。這款鈦金屬腕錶是市場上最奢華的智能手錶之一，象徵對完美的執著和追求，而這些特質則正好代表了這位這位來自墨西哥的經驗老手。

Connected系列以品牌經典賽車錶款 Carrera（卡萊拉）為藍本，透過與Google和Intel合作，把佩戴者與高科技聯繫起來。有興趣了解泰格豪雅2018年推出配備了藍色膠錶帶的Connected腕錶，可按此瀏覽。

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陸克萊（Charles Leclerc）

隸屬F1元老級車隊－法拉利車隊的陸克萊（Charles Leclerc）在2019年比利時分站賽中首次登頂，成為法拉利迄今最年輕的分站冠軍得主。在此後的三年間，這位摩納哥小將作為Richard Mille品牌大使，被捕捉到配戴這時尚腕錶品牌的多款傑作，包括RM 35-01 Rafael Nadal與讓人聯想起其家鄉的紅白雙色 RM 67-02。有興趣了解RM032限量版，可按此瀏覽。

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周冠宇

賽車手周冠宇在今年加盟愛快·羅密歐車隊（Alfa Romeo），參加2022年賽季賽事，成為中國首位F1賽車手。他的膽色和個人風格使他成為瑞士頂级腕錶品牌宇舶表（Hublot) 品牌大使的不二人選。

在今年農曆新年，周冠宇選戴品牌為虎年推出的特別版－Big Bang碳金寅虎腕錶（Big Bang Carbon Gold Tiger），其磨砂碳配搭黃金的完美組合，正好襯托新春佳節的喜慶的氣氛。鍾情於紅色的他更將Big Bang 一體式黑色魔力金腕錶（Big Bang Unico Integrated Black Magic） 的原裝錶帶換成紅色，一展個人時尚風格。有興趣了解宇舶表的Big Bang系列，可按此瀏覽。

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責任編輯：區祖飛

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