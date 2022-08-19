【港元定存】銀行吸短錢 集中加3-6個月存期息　3個月年息最高2.78厘　6個月高見2.8厘

近來多間銀行都積極調整短期港元定存息率，當中大新銀行 （02356） 更在一周之內加3次存息，其3個月定存息現達到2.4厘，較本周初的2.1厘上調0.3厘，但仍未及同樣在本周調高存息的花旗，其3個月港元定存年息為2.78厘，全城最高。大新銀行的6個月定存息則調高至2.8厘，追貼富邦銀行的2.8厘破頂息，兩者的起存額同樣為100萬元。

■最新3至6個月以下港元定存■

（按年息低至高排序）

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■最新6個月港元定存■

（按年息低至高排序）

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除此之外，虛擬銀行亦持續加存息，富融銀行本周亦有調整其3個月港元定存，最新調高至2厘，相比其他存期的高息門檻，要得到此存期的最高息率，仍是不設最低起存額。天星銀行的3個月港元定存息都有調整，不過仍未超越2厘水平，最新達1.5厘，起存額1,000元；6個月定存息則由原來的2厘，輕微上調至2.1厘。

南洋商業銀行的4個月定存息在本周初由原來的1.6厘上調至1.7厘，起存額100萬元。6個月港元定存息最高2.45厘，起存額500萬元，同樣是在本周初調整。東亞銀行 （00023） 在本周初起亦上調其6個月港元特惠定期存款年利率，由原來的2.2厘上調0.2厘，至最新2.4厘，起存額50萬元。

責任編輯：鄭樂怡

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