疫情成營商以來最大挑戰　林溥來遇好同事願放無薪假共渡時艱

林溥來（Patrick Sir）年紀輕輕已兼職任補習老師賺取零用錢，即使大學期間仍繼續任補習老師，畢業後更正式投身教育界，創辦了屬於自己的補習社成為老闆。到底要成為一名受員工尊重的好老闆有什麼秘訣？疫下營商又如何渡過困境呢？

Patrick Sir在去年榮升做爸爸，加上他自入行後除了拍攝電視節目外，亦有擔任主持，身兼多職，可謂家庭事業兩得意。在演藝事業外，Patrick Sir在入行前已投身教育界，成為通識科和英文科的補習老師，經過他的努力和多年儲蓄，加上投資股票和基金有道令他成功賺到「第一桶金」開設了補習社－EDFLOW EDUCATION，最高峰時曾經擴充至3間分校。

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疫情的不確定性最艱辛 幸學生適應用Zoom上課

在疫情期間，教育行業亦是首當其衝需要停業的行業之一，學生們要留家抗疫，Patrick Sir直言當中亦有影響生意和老師們的收入，不過可幸的是獲得良心業主願意減少許租金幫補一下，加上他亦笑指幸好有「Zoom」的發明可以令同學們在家上課，而學生們的對「Zoom」亦有非常好的適應力，令補習社的生意可以快速地恢復。

雖然補習社的生意曾經受到影響，不過意想不到2020年新冠疫情的打擊成為Patrick Sir營商以來最大挑戰。「我本來想回答是否有其他原因可以代替是次疫情的衝擊，但無疑地疫情的確是是帶來了很大的挑戰。我認為疫情是一件恐怖的事，與沙士時間非常不同，我自己在沙士期間亦有經營生意，但當時是非常短，雖然都有停業的時候，但好快便恢復正常。」

而Patrick Sir形容，這一次疫情像是永無完結的一天，在模式改變下大家都需要不斷適應，同時經歷那種不確定性的環境下是非常艱辛。「在經營補習社的生意上並非生意的多與少，而是即使大家繼續上班或上課的模式已不一樣，我們要經常戴上口罩，上課時亦不能留意老師的面部表情。」另外，他亦表示，疫情經歷至今第五波，當中給予大家希望和失望，「當大家以為疫情已過去時，突然又出現令一波的疫情。」在經歷多個不同的失望下，所以他認為疫情的確是其營商多年以年最艱難的時候。

與同事坦誠溝通 達致雙贏效果

正所謂「創業難守業更難」，在疫情的衝擊下各行各業都需要停工停業，生意上大受打擊，不少店舖都相繼倒閉。對於在創業和經營生意上有一定經驗的Patrick Sir而言，面對是次疫情的來襲，他認為與同事同舟共濟是最重要的方法之一，而他直言作為一個好的老闆首要並非背起所有責任，而是與同事分享和分擔。「同事們應該要明白生意景況，例如在疫情期間同事都需要放無薪假期，其後當生意恢復和穩定後，我亦有補回無薪假期的薪金，做到雙贏的局面。」

另外，他亦建議「打工仔們」在公司面對困境時都應該與老闆分擔，「大家都是坐上同一條船，若果生意不肯要倒閉其實大家都是輸家。」故此，Patrick Sir認為自己在今次的疫情中能夠與同事坦誠地溝通，分享個人的難處跟同事們一同想方法解決，例如如何增加生意的收入，以及商討如何繼續經營生意等。

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責任編輯：區祖飛

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