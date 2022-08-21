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【好去處】中環馬會非會員制餐廳進駐 日式洋食屋場內可打機

精明消費 10:00 2022/08/21

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中環馬會投注站翻新後，多了兩間餐廳進駐，當中Tic Tac Room除典型的打卡格局，還提供電玩Board Game，可以坐足全日欣賞賽事，亦最適合約埋一班18歲或以上的三五知己，邊玩邊開餐，抵過Party Room。

兩間注目新餐廳，一間是全城女士心心眼的Lady M，位於一樓，設有座位，供應蛋糕及素食，門口特設粉紅花牆鞦韆打卡位。2樓是香港區Lady M老闆開設的全新日式洋食屋Tic Tac Room，裝潢型格，場內備有PS5及多種桌上遊戲，有得食有得玩。

餐牌提供的都是經典日式洋食，如蛋包飯、吉列豬扒咖喱、拿破崙意粉、唐揚炸雞等。其中漢堡扒蛋包飯配紅酒汁一定要試，一份用上3隻蘭王蛋製成，入口嫩滑蛋香濃重。紅酒牛骨汁熬了12小時之久，牛味相當濃縮，淋在混合牛肉、豬肉、洋葱及意大利香草的漢堡上，漢堡倍添juicy。小食章魚奄列卷蛋及甜品吉士布甸也是用日本蛋製作，吃得出蛋味突出。芝士控不可錯過芝士焗新豬肉雜菌通粉，混合水牛芝士及巴馬臣芝士一齊焗，又香濃又拉絲。

餐廳備有賽馬日及非賽馬日菜單選擇，賽馬日會推出$198定食套餐，連前菜、湯、主菜、甜品及飲品，以中環區來講都算性價比高。

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Tic Tac Room

地址：中環士丹利街10-12號香港賽馬會2樓2號舖

電話：3586 2598

營業時間： 周一至日12nn-9:30pm（非賽馬日）

日馬11:30am-9:30pm、夜馬12nn-11pm（賽馬日）

備註：賽馬日座位只限預訂，可於賽馬會網站預先訂座及付款，餐廳只限18歲或以上人士進入。

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    +2

 

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文︰中環馬會非會員制餐廳進駐 日式洋食屋場內可打機】（收費文章）

 

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【好去處】中環全新法式地中海餐廳HUSO　歎頂級生蠔香檳魚子醬
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