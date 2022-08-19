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【收息攻略】虛銀推1.2厘活期存款優惠 想攞盡要留意呢3點

收息攻略 12:30 2022/08/19

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虛擬銀行一向未必透過定期存款，而是以高息的活期存款見稱。中國平安 （02318） 旗下的平安壹賬通銀行（PAOB）今日就推出1.2港元活期存款年利率優惠，不過有興趣的客戶須留意以下3大要點，否則未必攞得盡高息。

1. 即使是現有客戶也只計新資金

如果是年8月12日或之前成功開戶之現有客戶，1.2厘存款年利率未必適用於賬戶內的所有資金，PAOB指出，只適用於客戶之最新賬戶總結餘與月結單上8月12日之日終賬戶結餘對比所增加之金額。舉個例子，如果你在8月12日的日終結餘為1萬元，而8月18日的存款結餘為61萬元，那麼你有6萬元可以享有1.2厘存款年利率。

新客戶亦可享有獎賞利息，由8月13日起至年9月30日（包括首尾兩日）成功開戶之客戶都適用。不過要留意，新客戶於8月17日或之前存入賬戶的資金，將只可享基本儲蓄利息。

2. 獎賞利率設有存款上限100萬元

此優惠僅適用於港元儲蓄賬戶且新資金上限為港幣100萬元，超過100萬元的新資金只可享基本儲蓄利息。以100萬元上限計，整個存期（由2022年8月18日至2022年9月30日基本利息連同獎賞利息最高可賺1446港元。

3. 獎賞利息唔係即刻發放

獎賞利息將於優惠期後（即2022年9月30日後）4至6星期發放，客戶必須於發放獎賞利息時，繼續在該行持有有效之儲蓄賬戶，否則可能會無獎賞利息。

 

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欄名 : 存款收息

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