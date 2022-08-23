【僱員福利】中小企三寶 可增加員工好感 有效挽留人才

疫情持續將近三年，儘管經濟受到一定程度的影響，但失業率沒有大幅度上升；相反，政府統計處剛公布5月至7月的失業率跌至4.3%，這反映各企業依然十分重視人才。為了挽留人才，很多大企業都推出層出不窮的僱員福利。可是，對一些中小企而言，因為未能達到規模經濟 (Economies of Scale)，往往未能提供一些特別福利，例如舉辦與身體及精神健康有關的講座，去吸引和挽留人才。那麼，除了基本薪金及假期外，又有哪些僱員福利可以供中小企老闆選擇？

中小企三寶：強積金、團體醫療和人力資源管理系統

要講中小企的僱員福利，一定要從基本講起，就是「中小企三寶」— 強積金、團體醫療和人力資源管理系統。你可能會認為這是基本中的最基本；正因如此，很多老闆只是「做咗」，但不是「做好」。

強積金是大投資 僱主要慎選

先講強積金。相信大家都不會否認，員工薪金是絕大部份行業的最大開支之一，而強積金就佔了這筆開支的10%（僱員＋僱主供款）。政府統計處公布今年第一季港人每月入息中位數為$20,000，假設一間擁有10個員工的公司，5年便投放約$1,200,000 ($20,000 x 10% x 12月 x 5年 x 10人) 於強積金。這個數目，對大部份中小企而言，絕對是一筆大投資，但卻是相當值得，因為這是對每位員工最基本的退休保障。正正是那麼重要的投資，老闆們有否認真為員工找到最合適的強積金計劃？例如，強積金的投資表現如何？基金選擇是否足夠？如果有些員工接近退休年齡，強積金計劃有否提供保本基金，以減低退休前的市場風險？

團體醫療效果明顯 增員工好感

團體醫療方面， 根據保監發表的2021年度長期保險業務季度臨時統計數字，平均每名團體保險受保人的每年保費為$3,780。用以上的入息中位數計算，這筆保費開支佔年薪約1.6%。看似是微不足道的金額，但卻是最有果效的僱員福利。試想想，如果老闆加薪1.6%，員工隨時覺得這個加幅還少於通脹率（政府統計處公布2022年6月份的綜合消費物價指數按年升1.8%）。但如果在這經濟環境下，送給員工，甚至其家屬，一份醫療保障，頓時覺得老闆闊綽，又體貼員工需要。此外，疫情持續令大眾的健康意識有所提升，團體醫療帶出來的果效更為明顯。

人力資源管理系統要貼心

若要貫穿所有僱員福利（包括薪金、強積金和假期等）並將其對企業的正面影響力發揮到淋漓盡致，就必須配合一套完善的人力資源管理系統。我常常問身邊的朋友，你知道今年還有多少日假期？強積金帳戶價值可以在哪裡查閱到？如何申請公司團體醫療的賠償？大部份都回覆我「不知道」。既然僱員福利是老闆的最大投資之一，就更加要追求最大化回報。在當今新世代，人力資源管理系統數碼化肯定是中小企營商新出路。員工可以通過手機應用程式，就可以做到管理強積金帳戶、申請團體醫療賠償、申請及查閱假期等等。當無形的福利可以顯現於有形的手機上，員工又怎會感受不到公司所提供的貼心福利！

「人才」乃企業最寶貴資產；因此，人力資源管理是業務發展的關鍵。儘管中小企資源有限，但只要將現有的人力資源管理得宜，包括為員工提供全面福利及保障，既「做咗」又「做好」，中小企老闆一樣可以四両撥千斤。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經