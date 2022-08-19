串流平台│Disney+超越Netflix成串流霸主　獨有內容有加價優勢？

串流睇片成為不少香港人kill time之選，儘管香港兩大電視台都有自家的串流平台，但大部分香港觀眾，手機裏都已下載兩大串流app：正Disney+ 和Netflix。近日這兩家公司先後公布業績，可謂榮辱互見，訂購Disney+的用戶人數已超過Netflix，並聲言會加價來應付成本上升，由此可見迪士尼的獨有內容，成為了Disney+最大的賣點。

獨有內容才是賣點

薑餅人本身有訂購Disney+和Netflix，而近日亦把家中的收費電視取消服務，只維持接收免費頻道。每月省下了二百多元電視費。這個決定其實是基於一個原因，便是去年開始Disney開始把各收費電視頻道退出本地收費電視平台，將所有相關內容轉移至Disney+。

最初薑餅人也猜想，沒有了電視頻道的迪士尼內容，孩子們會否就此忘記了米奇老鼠呢？結果當然沒有，而且還因為Disney+採用自選收看方式，讓孩子們能夠挑選自己喜愛的內容收看，毋須跟隨時節目表。

結果，現在Disney+已成為家庭中收看時間最長的串流平台。

迪士尼串流平台用戶超越Netflix

近日迪士尼發佈業績，指出旗下各串流平台的用戶人數合計已超越了Netflix，全球用戶達到2.21億人。

當然，迪士尼旗下有三大平台，包括體育為主ESPN+、Hulu和Disney+，單計Disney+用戶1.521億人，其實還敵不過Netflix，但以Disney+上季新增1400萬用戶，而對手Netflix卻流失客戶來計算，Disney+單一平台要超越Netflix也非不可能的事。

Disney+的成功在於其擁有一個獨家內容的片庫，一系列的迪士尼公主卡通電影，加上Marvel的漫畫內容，足以讓一眾粉絲課金。加上Disney+也刻意經營區內的獨家內容，以及持有衛視中文台及電影台等內容，在香港區相信也吸引不少用家。

至於Netflix方面，其實很視乎當期韓劇的叫座能力，加上節目均以歐美內容為主，對本地用家而言，除非很愛看外語劇集，否則始終有點隔閡。

加價開源保增長

不過，兩大平台各坐擁逾億名客戶，也要開始想想如何開源，以防用戶增長放緩影響收入表現。迪士尼憑藉其獨家的品牌內容，得勢不饒人， 在美國經濟回軟的情況下逆市加價，基本月費由雖然維持7.99美元， 但12月起則須收看廣告，沒有廣告的月費則為10.99美元，即相當於加價37.5%。

雖然迪士尼沒交代國際市場會否跟進加價，但觀乎香港區基本收費每月73元，相信也有上調空間。

至於Netflix則有多手準備來開源，其中一招便是打擊帳號共享，要求同一帳號只能在同一住所的家庭成員分享，否則便要多付帳號共享費用。與此同時，又計劃推出月費較便宜的廣告版，以降低入場門檻。

不過，睇廣告之餘片庫數量也會減少，又不能下載收看，分分鐘慳回來的月費會被用作手機流動數據的額外支出，到底會有多少人落疊呢？