【消費優惠】bossini Back to School優惠 精明消費 09:00 2022/08/22 分享： 分享： 即日起至8月28號，門市男裝、女裝同童裝都均有【Back to School】優惠，快啲用消費券嚟bossini掃貨啦！ 【Back to School】門市優惠：童裝背心 139元/2包，棉質內褲 99元/2包；279元/6包，襪子 79元/2包；179元/6包。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】city'super中秋美食節 多款新派月餅禮盒 最平$278一盒 2022/08/21 【消費優惠】city'super中秋美食節 多款新派月餅禮盒 最平$278一盒 【好去處】甬府正宗寧波風味 推出9道時令嘗味菜 2022/08/21 【好去處】甬府正宗寧波風味 推出9道時令嘗味菜 【好去處】中環全新法式地中海餐廳HUSO 歎頂級生蠔香檳魚子醬 2022/08/20 【好去處】中環全新法式地中海餐廳HUSO 歎頂級生蠔香檳魚子醬 千両重推職人壽司系列 7款嚴選日本豐洲直送魚鮮 2022/08/20 千両重推職人壽司系列 7款嚴選日本豐洲直送魚鮮 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日） 2022/08/19 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日） 電子消費券 經濟 香港