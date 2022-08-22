  • 29°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 09:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】bossini Back to School優惠

精明消費 09:00 2022/08/22

分享：

分享：

即日起至8月28號，門市男裝、女裝同童裝都均有【Back to School】優惠，快啲用消費券嚟bossini掃貨啦！

【Back to School】門市優惠：童裝背心 139元/2包，棉質內褲 99元/2包；279元/6包，襪子 79元/2包；179元/6包。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】city'super中秋美食節　多款新派月餅禮盒　最平$278一盒
2022/08/21
【消費優惠】city'super中秋美食節　多款新派月餅禮盒　最平$278一盒
【好去處】甬府正宗寧波風味 推出9道時令嘗味菜
2022/08/21
【好去處】甬府正宗寧波風味 推出9道時令嘗味菜
【好去處】中環全新法式地中海餐廳HUSO　歎頂級生蠔香檳魚子醬
2022/08/20
【好去處】中環全新法式地中海餐廳HUSO　歎頂級生蠔香檳魚子醬
千両重推職人壽司系列 7款嚴選日本豐洲直送魚鮮
2022/08/20
千両重推職人壽司系列 7款嚴選日本豐洲直送魚鮮
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日）
2022/08/19
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日）
電子消費券 經濟 香港

下一篇文章

yuu網購 x 惠康超市落單即慳$100 維他奶買滿$10即可參加露營禮品抽獎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】甬府正宗寧波風味 推出9道時令嘗味菜
【好去處】甬府正宗寧波風味 推出9道時令嘗味菜
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【理財要貼地】海洋公園水上樂園「至慳」攻略 門票低至175元！（立即收看）
【理財要貼地】海洋公園水上樂園「至慳」攻略 門票低至175元！（立即收看）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月19日）
【好去處】中環馬會非會員制餐廳進駐 日式洋食屋場內可打機
【好去處】中環馬會非會員制餐廳進駐 日式洋食屋場內可打機
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款