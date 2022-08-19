《富爸爸》作者︰是時候改變想法 稱「買美國國債」 遭網民質疑

著名暢銷書《富爸爸窮爸爸》為許多人帶來了新思維，作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）一向在社交媒體相當活躍，他最近的一個推文就聲稱自己正在打開他封閉的思想（OPENING My CLOSED MIND），引發網民的質疑。

清崎早前發推文，開首便說自己正在打開他封閉的思想，並解釋他一向不投資美聯儲或華爾街的產品，但在聽完Harry Dent的說話後，他正在購買美國2年期國債。

Harry Dent是一名經濟學家，是美股的著名「空頭」，多次預言市場已經見頂，會出現大熊市，又認為美聯儲對此無能無力。

不過，網民的反應兩極，有人質疑清崎投資低收益債券的決定。

這名網民說，當實際通脹率超過17%時，為什麼要買收益率只有3%的國債？

有不少人質疑清崎為什麼現在才聽Harry Dent的說話。

事實上，清崎在同一推文亦亦提到了另一暢銷書作者Jim Rickards說今年9月21日會出現歷史上最大的崩盤。而網民則指，Jim Rickards幾乎每星期都在作類似的預測。

清崎多年來一直表示，他不信任美聯儲、美國財政部和拜登政府。他在較早前的一篇推文亦特意揶揄美國總統拜登。

對於拜登的零通脹言論，清崎說︰「這可能在談他的財務智商。」

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