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【消費優惠】Chateraise雙味泡芙 買5送1

精明消費 09:00 2022/08/19

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即日起至8月31日，Chateraise雙味泡芙推出買5送1優惠，68元就有6件雙味泡芙(吉士及忌廉)啦！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

 

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

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欄名 : 消費錦囊

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