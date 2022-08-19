【消費優惠】Chateraise雙味泡芙 買5送1 精明消費 09:00 2022/08/19 分享： 分享： 即日起至8月31日，Chateraise雙味泡芙推出買5送1優惠，68元就有6件雙味泡芙(吉士及忌廉)啦！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！ ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】花斑茶社旺角新店全單8折優惠 2022/08/18 【消費優惠】花斑茶社旺角新店全單8折優惠 【九巴優惠】九巴推月票「買二送一」學生優惠 學生參與優惠活動送新一代電巴襟章 2022/08/18 【九巴優惠】九巴推月票「買二送一」學生優惠 學生參與優惠活動送新一代電巴襟章 【消費優惠】JHC日本城CMER X YHLO抗原測試棒低至$6.4/支 2022/08/18 【消費優惠】JHC日本城CMER X YHLO抗原測試棒低至$6.4/支 【好去處】黃埔天地舉行一連9日富士山盛夏祭 4大工作坊及市集還原日本氣氛 2022/08/17 【好去處】黃埔天地舉行一連9日富士山盛夏祭 4大工作坊及市集還原日本氣氛 【消費優惠】Appolo 「月滿金禧」雪糕月餅 早鳥優惠再送蛋糕券 2022/08/17 【消費優惠】Appolo 「月滿金禧」雪糕月餅 早鳥優惠再送蛋糕券 經濟 香港