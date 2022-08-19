【消費優惠】Chateraise雙味泡芙 買5送1

即日起至8月31日，Chateraise雙味泡芙推出買5送1優惠，68元就有6件雙味泡芙(吉士及忌廉)啦！

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App