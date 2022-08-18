橙錶大流行注意　ZENITH二度聯乘作大玩三文魚橙色系

好事要成雙，今次ZENITH再度與Hodinkee攜手合作，為旗下El Primero系列推出全新Chronomaster Original款式。為隆重其事，Hodinkee限量版的錶面以想像不到的色彩來錦上添花，那就是完全意料不到的三文魚乳橙色錶面，搭配灰色調三色計時盤，當然唔少得自家製最強機芯，並配置El Primero 3600型自動計時機芯，計時可精確至1/10秒！

▲ 是次配色，是由Hodinkee團隊親禿精心挑選，較為傾向橙色調，而非紅色，啞光乳白色飾面可帶出色彩，無需額外矯色。（圖片︰品牌提供）

Hodinkee是舉足輕重的鐘錶時計平台，而ZENITH於 1969 年推出首款整合式自動上鏈計時機芯，所以對去年開始的合作項目非常重視，難怪Chronomaster Original即起用搭載計時精確至1/10秒的機芯。

值得一提，此限量版的錶形設計，會令人聯想起1969年面世的原創ZENITH A386腕錶，不過新款式在貼合手腕的人體工學設計、稜角錶耳，以及經典三色計時盤等，都統統加入新元素重新演繹，力求力臻完美咁話。

▲ CHRONOMASTER ORIGINAL腕錶HODINKEE限量版︰錶徑38毫米，精鋼錶殼，三文魚乳橙色錶面，搭載El Primero 3600型機芯，動力儲存︰約60小時，防水約50米，精鋼錶鏈錶帶，限量300 枚。（約 $74,500／圖片︰品牌提供）

題外話，近期ZENITH對橙色似乎情有獨鐘，較早前為薩丁尼亞島ISLAND X PRIX賽事推出的第二款DEFY EXTREME E特別版腕錶，同樣起用橙色作錶帶的主色，而這條錶帶也秉承Extreme E賽車與ZENITH HORIZ-ON倡議的可持續發展核心理念。

DEFY Extreme E “Island X Prix”特別版腕錶搭配一條橡膠錶帶，採用曾在第一季車賽中使用的Continental CrossContact德國品牌輪胎製作而成的！

▲ 整個設計概念（包括錶冠和計時按鈕）皆採用質感極為輕巧且堅固耐的碳纖維製成，微噴砂鈦金屬按鈕保護零件和12邊形錶圈突顯錶殼大膽率性、稜角分明的幾何造型。（圖片︰品牌提供）

▲ DEFY EXTREME E “ISLAND X PRIX”特別 版腕錶︰錶徑45毫米，碳纖維及微噴砂鈦金屬錶殼，染色1藍寶石水晶玻璃錶盤，搭載El Primero 9004型自動上鏈機芯，動力儲存︰約50小時，橙色Velcro魔術貼錶帶，防水約200米。（$210,600 ／圖片︰品牌提供）

▲ 限量20枚，在透明錶底會刻上此枚手錶屬20枚中的第幾枚！（圖片︰品牌提供）

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