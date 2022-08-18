橙錶大流行注意　ZENITH二度聯乘作大玩三文魚橙色系

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好事要成雙，今次ZENITH再度與Hodinkee攜手合作，為旗下El Primero系列推出全新Chronomaster Original款式。為隆重其事，Hodinkee限量版的錶面以想像不到的色彩來錦上添花，那就是完全意料不到的三文魚乳橙色錶面，搭配灰色調三色計時盤，當然唔少得自家製最強機芯，並配置El Primero 3600型自動計時機芯，計時可精確至1/10秒！
Hodinkee是舉足輕重的鐘錶時計平台，而ZENITH於 1969 年推出首款整合式自動上鏈計時機芯，所以對去年開始的合作項目非常重視，難怪Chronomaster Original即起用搭載計時精確至1/10秒的機芯。
值得一提，此限量版的錶形設計，會令人聯想起1969年面世的原創ZENITH A386腕錶，不過新款式在貼合手腕的人體工學設計、稜角錶耳，以及經典三色計時盤等，都統統加入新元素重新演繹，力求力臻完美咁話。
題外話，近期ZENITH對橙色似乎情有獨鐘，較早前為薩丁尼亞島ISLAND X PRIX賽事推出的第二款DEFY EXTREME E特別版腕錶，同樣起用橙色作錶帶的主色，而這條錶帶也秉承Extreme E賽車與ZENITH HORIZ-ON倡議的可持續發展核心理念。
DEFY Extreme E “Island X Prix”特別版腕錶搭配一條橡膠錶帶，採用曾在第一季車賽中使用的Continental CrossContact德國品牌輪胎製作而成的！
查詢︰2118 8900
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌