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【消費優惠】McCafé推全新宇治焙茶珍珠鮮奶　8月19日快閃$8歎脆薯餅同慶「國際薯仔日」

個人增值 10:45 2022/08/19

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McCafé 繼早前推出紫薯珍珠鮮奶後，由8月23日起，全新宇治焙茶珍珠鮮奶將登陸McCafé，讓大家享受香醇茶香。而麥當勞 App 亦會於今天（8月19日）早上11時起送上快閃$8歎脆薯餅優惠，一同慶祝國際薯仔日。

麥當勞App用戶可於8月22日以優惠券「$26歎McCafé宇治焙茶珍珠鮮奶」獨家優先品味全新焙茶香氣，而8月23日起，用戶亦可憑優惠券「McCafé宇治焙茶珍珠鮮奶減$3」以至抵價享用。

App用戶可以「$1」歎大可樂

除了McCafé驚喜優惠外，麥當勞將於明天8月19日早上11時起，推出限定快閃早晨優惠，App用戶憑電子優惠券可以$8歎脆薯餅一塊。而下星期麥當勞App Value Monday亦會帶來不同電子優惠券，大受歡迎的「$1歎大可樂」於炎炎夏日再度登場。

另外，大熱回歸的板燒雞腿系列早晨套餐亦會於下星期推出優惠，包括「板燒雞腿精選或珍寶套餐減$3」，下午茶時段，麥當勞App用戶可使用「[下午茶] $27 歎原味麥炸雞配凍珍珠奶茶」。

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

 

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