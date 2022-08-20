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【好去處】去海洋探索體驗館 教小朋友海洋保育

精明消費 10:00 2022/08/20

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「浩海立方．探游館」將海底世界及真實的海洋生物結合，藉多媒體遊戲引發小朋友對海洋保育的興趣，學會尊重和保育大海與棲息其中的生物。

場館內設多個主題專區，包括光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅、水母實驗室、海洋兒童樂園及特色餐飲區等。當中光影海洋觀景窗是全港首個結合真實海洋生物及投影效果，顛覆參觀者對傳統水族館的印象。

夢幻水母萬花筒由色彩斑斕的水母帶來奇幻視覺享受，在真實水母、鏡影幻象及五光十色的燈光巧妙配合下，就像一場大海中的芭蕾舞劇，主角是翩翩起舞的水母，展現各種優美姿態，令人目不暇給。參觀人士更可從中了解生物及環保知識，以及可持續生活模式，除了適合打卡，亦可教導小朋友愛護海洋的重要性。

場內亦有多媒體互動遊戲，運用虛擬現實VR及創新的混合實景MR，讓大家化身一條小魚勇闖難關，認識到海洋生態及人類與大自然的關係外，同時以沉浸的方式體驗海洋之美。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

...................

浩海立方．探游館

日期：即日‑ 10月29日（10:30am‑6pm）

地點：荃灣楊屋道88號Plaza 88 8樓

門票：$138起

詳情：www.cubeodiscoverypark.com

作者、責任編輯：李越樺

【原文：海洋探索體驗館 投影效果結合多感官體驗（收費文章）】

 

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

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