【名品攻略】名牌包包假袋氾濫　Dior 3大人氣款式真假要點分？專家：Dior Book Tote必睇Logo位！

名牌手袋投資成現今新趨勢，想購買名牌手袋大家都會到名店集中地尖沙咀廣東道。不過，一些人氣款式經常缺貨令女士們無奈轉到代購店或其他專營手袋買賣的店舖。然而，在「A貨」充斥住奢侈品市場下，我們要成為一位精明的消費者，首要便是學懂辨別手袋真偽。作為全球第3大最保值手袋品牌的Dior，一直深受港人熱愛，到底入手其人氣款式時應如何避免墮入「A貨」陷阱呢？

專營名牌手袋鑒證的質屋會社創辦人Chris教大家分辨Dior3大人氣款式，包括Lady Dior、Dior Book Tote和30 Ｍontaigne（蒙田包）的真偽。Chris指，由於每個手袋的設計和配件各有不同，故此在驗證手袋的真偽時要注意的位置都不一樣，非常考記憶力。

驗袋3大基本要點

Chris首先提醒會到非專門店入手手袋的朋友們，首要必須用手感受手袋的質地，切記不能只望一眼便交收，他補充這一種手感是需要多練習，建議大家可以多到專門店要求售貨員展示手袋款式，練習及記下手感，以避免被騙。其次，當手袋有金屬部分時便需要摸一下金屬位置，他解釋，知名品牌的手袋在五金位置或金屬部分都做得非常細緻，而且金屬邊角或正面都打磨得非常圓滑，不會出現拮傷手的情況，故此若在交收時手袋金屬出現拮手情況便要特別小心。

另外，他亦教大家一個最快捷驗手袋方法，大家可以把手袋放在面部位置輕輕聞一下手袋味道，留意會否出現非常重的膠水味道，即俗稱為「黃膠」。他解釋，「A貨」手袋是把兩塊皮革先用膠水黏貼起，再用綫縫合，但用平價「黃膠」便會發出非常刺鼻的膠水味道，立體形容為「天拿水」味道。不過，他亦補充，正品手袋亦不一定有手袋香味，但最低要求是手袋必定不能發出太重的膠水味，否則有機會不屬正品。

留意Lady Dior「8字扣」

第一個教大家驗的是非常人氣款式Lady Dior。Chris指現時大部分已不會特別留意「Dior扣」的位置，主要因為現今有很多「A貨」的技術已模仿得非常好，反而大家需要注意Lady Dior的「8字圈」位置是否端正，「A貨」在此部分仍然未模仿得非常相似，非常容易被察覺。

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Dior Book Tote關鍵在Logo綫位

第二個教大家驗證的是Dior Book Tote。這一款手袋用上全布質製成，相對難靠五金或金屬位置辨別真偽，Chris指，一個大號的Dior Book Tote需要用上二百多萬針綫，故此，鑒證師會觀察幾個重點地方，例如綫的數目及粗幼度是否正確。若是「A貨」的Dior Book Tote其綫與綫之間會出現像窗簾般的疏位。

第二點，入手Dior Book Tote時要留意Logo位置，其中包括字型比例，原因是「A貨」的手袋外型與正品相若，相反手袋Logo內部的字型有機會不一，加上「A貨」內部Logo位置的綫位是非常混亂，他舉例指出，有些手袋的「C」字綫位有時會與「T」字連起等。而正品手袋內部Logo後方則用電腦車花，非常清楚和端正。

第三點，觀察一下手柄位置。留意手柄綫位會否出現「S」字形的紋路，Chris解釋，由於「A貨」綫位拉力不足，手柄後方會出現「S」字形的紋，而正品手袋的手柄弧度則會出現整齊的修邊位。

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30 Ｍontaigne需注意金屬扣位

第三個教大家驗證的是30 Ｍontaigne。Chris指，這一款手袋會特別留意五金部分，例如手袋頂部兩個五金、翻開手袋後「T」字內的金屬比例與正品是否一樣，以及「T」字螺絲扣會否有凸起，不夠平滑而出現凸起情況，手袋有機會是「A貨」。另外，亦要留意「CD扣」的Logo的尺寸和高低是否對稱等。

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Hermès、Chanel模仿率較高

對於各類奢侈品在市面上充滿了大量俗稱「A貨」的手袋，Chris認為Dior在市場上的模仿率不高，主要因為不法分子為求謀取更高利潤會模仿市場上最具人氣且最多人渴求的款式，例如Hermès和Chanel。而且，他認為Dior手袋某些細節位置並非容易模仿，例如「8字扣」，若把手袋進行鑒證便可輕易地察覺真偽。

一向有開班教授不同手袋品牌鑒證的Chris Sir指，他亦有開設Dior手袋的課堂，不過上課形式以「四合一」開班，當中包括Dior、Celine、Prada和Gucci，只會定期每兩個月開設一班。而最受歡迎的品牌課堂則為Hermes和Chanel。

責任編輯：區祖飛

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