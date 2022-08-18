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人民幣儲蓄險 保證回報3.9厘 4款逾3.5厘 直逼銀債保底息

博客 16:08 2022/08/18

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市面上以人民幣計價的儲蓄保險日漸普及。10Life發現，最少4款短期儲蓄保險(人民幣)5年保證內部回報率（IRR，可理解為年度化回報率）等於或超過3.5%，供款期一般為1至3年，部分產品更可於網上投保。

以5年保證IRR計算，下表中有6款產品至少達3%，其中更有4款產品等於或超過3.5%，包括回報率較高的HSBC Life滙豐保險滙捷儲蓄保險計劃（3.55%）、Well Link Life立橋人壽喜盈於「息」五年儲蓄守護保（3.51%），後者現時更推出限時保費折扣優惠，當投保保費達到指定金額，IRR可進一步提升至3.93%。

表：比較短期儲蓄保險（人民幣）（2022年8月）

（回報率由低至高排列）

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人民幣計價產品回報較高 惟匯率浮動

對比港元及美元，人民幣短期儲蓄保險回報率較高，但投保人需要承受匯率波動。以每美元兌離岸人民幣為例，最近5年價格區間為6.24至7.20，高低位波幅超過10%。

若果保單期滿後，人民幣出現貶值情況，而投保人選擇兌換成港元，將會影響實際回報；相反，人民幣若然升值的話，投保人這份儲蓄保險則有「額外收獲」。

要賺息兼賺價 須衡量人民幣走勢

基於短期儲蓄保險的保單期一般為5年，大家可以參考不同市場人士之意見，審視未來5年人民幣走勢，衡量在超過3%保證回報的人民幣短期儲蓄保險之上，人民幣會否進一步升值，讓大家賺息兼賺價。

最後，消費者如想比較不同貨幣的短期儲蓄保險產品，可瀏覽10Life網站的產品解碼器

註：本文最後更新日期: 2022年8月16日。

 

【文章來源：10Life；原題：【人民幣短期儲蓄保險比較2022】1款儲蓄保險回報率3.9% 仲要係保證回報？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

 

＝＝＝＝＝

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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