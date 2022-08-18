【理財個案】家長幫小朋友投資股票　但買三隻股票都坐艇應否繼續持有？

有讀者的小孩仍然在學，但為人父母都想幫自己小朋友贏在起跑綫，因此幫小孩投資買股票。但無奈近來港股市況慘淡，他為小孩買的3隻股票都在「坐艇」，想知道應否再繼續持有。看看龔成是如何回答。

讀者：

您好，我家孩子現在還在讀書，之前有些衝動沒了解清楚就買了海底撈 （06862） ，在27元買入、聯易融科技 （09959） ，23.3元買入，以及阿里巴巴 （09988） ，184元買入。

不過這三隻股票現在的價位較之前低了很多，不知你是否方便指點一二？請問這些股票是否值得繼續持有，孩子後續安排投資組合有什麼需要留意？

龔成︰

首先你要明白一個概念，我們持有一隻股票與否，關鍵位是企業質素、前景，不要被買入價影響。因為我們買股票就是買企業。如果企業質素轉差，就要賣出。如果企業某些核心優勢減少左，就有機會減持，因此，我地要分析企業的核心因素，一些長期的賺錢能力，有無改變。

海底撈 （06862） 可能最差時期已經過，但要留意中短期仍波動，之前中央推節約飲食，對其不利。它之前更要關分店。不過以長遠來說，這股仍有質素的，它以「海底撈」品牌經營火鍋店及外賣業務，火鍋菜單由鍋底、醬汁蘸料以及在鍋底烹飪的食材三個主要部分組成，可點單鍋、鴛鴦或四宮格鍋底組合，餐廳提供多種調料及食材，以及供應小吃、酒和飲品。在中國有好多分店，以及外國都有。有規模，有品牌，整體正面。相信長遠仍有發展的。但相信以其情況，仍要弱一段時期。現貨不多的話，可以守。

聯易融科技 （09959） 屬有潛力有風險類別。它係一家中國供應鏈金融科技解決方案提供商，旗下的雲原生解決方案可優化供應鏈交易的支付週期，實現供應鏈金融全工作流程的數字化。幫金融機構客戶提供供應鏈金融科技解決方案，提升整個供應鏈金融生態系統中的透明度和連通性。長遠有有發展力，不過估值難預計，只可以說，小注投資無問題。但若佔你組合較大比重，就建議沽少少，換至其他優質股。

阿里巴巴 （09988） 有長綫投資價值，但近期受政策風險影響，暫時唔建議持有太多。

若這組合是為小朋友儲錢，這些股票都可以，但風險略高，不宜大注。

其實，小朋友由於可投資時間長，策略上十分簡單。你可以儲盈富 （02800） ，它是包括數十間質素不錯上市公司股票的組合，有一定增長力。若你想增長力較高，可以儲安碩恒生科技 （03067） 。但此股波動性會較大，要看你自己風險承受能力。

基本上，以你小朋友年紀計，持有以上股票都係可以，但你要明白當中風險。操作上，建議你用月供模式儲貨。每月大約用一半儲蓄，去做月供，餘下一半就先儲起，去等大跌市機會。如果你覺得太複雜，可以每月全部儲蓄都做月供，都係可以。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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