如何分辨真假結餘轉戶貸款？ 避免蒙受不必要的金錢損失！

「結餘轉戶」貸款的好處

結餘轉戶貸款能集中整合長久積下的卡數或其他金融機構的負債，可以助你解決眼前的財務需要，提供一個妥善和周詳的方法去梳理一下每月的還款壓力。債務集中整合後不但可以節省利息開支，亦不需再以min pay還款，甚至出現逾期還款等情況，有效解決捱貴息、個人TU評級受影響和蠶食個人的授信等級問題。因此，一向深受客戶愛戴。

「結餘轉戶」貸款申請

申請結餘轉戶貸款時，金融機構需了解你的財務狀況如信用卡的結欠、以及在其他財務機構的負債及每月的還款金額後，計算一個「結餘轉戶」貸款總金額，以及每月還款能力，從而計算出一個你可以負擔的每月還款安排，經評估及計算後的還款安排。「結餘轉戶」貸款批核後，能一次結清所有負債總結欠、終止相關債務合約及利息，每個月用一個固定的還款金額去清還所有貸款，不用每一個月向每一間金融機構，在不同的日子繳交不同的還款金額。

「結餘轉戶」易唔易批?

「結餘轉戶」易唔易批? 相信是申請人最關注的問題，建議申請這類「清數貸款」時應注意以下幾點:

所有具規模的金融機構在收到貸款申請時，都會向中央資料庫查閱你的TU信貸報告，千萬不要隱瞞負債情況，如實申報財務境況。否則，在審批過程中如有發現欺瞞的債項，將會被視為不誠實的申報，直接降低貸款批核的機率。

詳細地告訴金融機構每一個負債，不限於信用卡的結欠，還包括其他財務機構的外債及每項貸款還款狀況及金額等，讓金融機構評估及計算出一個可以負擔的每月還款安排。

每一次貸款申請查詢，不論是抵押貸款如按揭，或非抵押私人貸款等都會影響信貸評級的評分，特別是一些延遲還款，會帶來一些無形的後遺症，除了影響貸款批核機會外，亦會因為信貸評分而影響貸款利息的高低，所以大家在作出貸款申請時，建議先考慮一間可靠性高和值得信賴的財務公司。

另類「結餘轉戶」的不法手段

近期，警方破獲財務公司涉嫌以不法手段利用低息貸款和結餘轉戶招徠顧客，進行欺詐誘導貸款，此種行為懷疑已違反放債人條例。

當事人向不法財務公司申請結餘轉戶貸款，申請過程與正常的金融機構無異，財務機構同樣批核一筆相同擬結負債的所需金額; 其不法手段就是沒有即時結清當事人原有負債。貸出的結餘轉戶貸款仍留置在財務機構帳戶內，只為貸款人每月償還各項原有債務。試問若借貸人未能準時償還結餘轉戶的貸款，不法財務公司又怎會替當事人償還其他原有債務呢?

更甚嚴重的是由於原有債務沒有結清，合同亦沒有終止，未到期的貸款利息仍繼續支付，同時，加上新的結餘轉戶貸款利息，在多重利息償還下，當事人非但未能享受「結餘轉戶」的好處，更讓自己得不償失!

申請「結餘轉戶」所須注意事項?

要求即時結清原有貸款，結清途徑可以用抬頭支票或銀行過數, 請保留收條或者入數紙, 作為日後一個根據, 這樣可以結清貸款和停止支付未到期的貸款利息。

新的結餘轉戶貸款金額應該等如是需結清的原貸款帳戶剩餘本金及當月利息，不應該是這些貸款的剩餘期數的總金額。

如果將原有貸款未到期的期數乘以每期供款金額當作是結清金額，這是錯誤的計算！因為未到期的供款是包含未到期的利息，這些貸款利息在提早結清時是不用支付的。

結餘轉戶貸款的真正貸出金額應該是等如需要結清債務的提早結清金額，該兩筆金額應該是相同並應清楚顯示在新的貸款文件上。

根據放債人條例第III章第19項（1）放債人必須向借款人提供由放債人和借款人簽署的貸款文件或其代理人簽署的結算書（包括正本及一份副本）…。不管放債人(財務公司)用任何藉口而拒絕提供，即屬違法。

最後，建議大家如果有需要利用結餘轉戶貸款來整理財務困境, 應該向可靠與信譽良好的財務公司尋求協助，切勿被譁眾取寵的技倆蒙騙，蒙受不必要的金錢損失。同時，切勿將自己的個人資料隨便向第三方洩漏, 免被騙徒有機可乘，如有任何懷疑，請即致電警務處防騙熱線18222。

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【特約專欄】

《關於作者》

黃漢強博士- 現任Tiptop鼎豐信貸有限公司行政總裁，30年來歷任多間知名銀行和金融機構管理層職位，學貫中西包括美國檀香山大學金融管理學博士、英國李斯特城工商管理碩士、香港公開大學法律文憑、北京清華大學中國商貿法律證書、證券及投資學會資深會員、香港理工大學企業發展院總裁協會院士，公職包括香港持牌放債人公會創會委員、香港亞洲青年協會名譽會長、亞太區2020年金融企業家 。