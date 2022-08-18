【網民熱話】儲2000萬退休夠唔夠? 數據顯示其實2個人都夠用（附4種退休生活預算）

返工咁辛苦，都係為了退休有豐盛生活。最近有網民在討論區發文，指他朋友說有2000萬元就退休。其他網民即留言，有的說儲夠600萬就退休，有的說要一億元才足夠。退休生活究竟需要多少錢？雖然說豐儉由人，但大家都想有個指標可以參考，讓自己了解每月要有多少儲蓄才足夠。

其實，這位網民說他的「朋友」要有2000萬元退休，考慮的已是一種較豐盛的退休生活。根據滙豐銀行每季更新的《滙豐退休策劃指標》，該指標把退休生活分成4種，若選取每月開支最多的一種，單身人士每月要預算$40885，二人家庭則每月預算$53790。如果年紀達到80歲以上，每月開支則稍為減少，單身人士為$33245，二人家庭為$45625。

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假設65歲開始退休，預算退休生活30年，以此「豐盛生活」的標準，單身人士的30年開支合共為1334.34萬元，二人家庭為1789.47萬元。

所以，該名網民說他的「朋友」想有2000萬元退休，其實已經足夠他的「朋友」退休後每月花費5萬元、退休生活共30年之用。需留意，以上是假設已在退休前還清按揭貸款。

每人預算都會不同，以上所選擇的是《滙豐退休策劃指標》中最豐盛的一種預算，若果把生活標準降低，每月預算2-3萬元，或者不用儲夠2000萬元已可退休。

4種退休生活預算

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其實，坊間也有不少「退休計算機」，以助你計算退休生活的開支，及還要儲多少錢才夠退休，這些計算機一般已包含長期平均通脹，及投資的複息效應。例如投資者及理財教育委員會的網站，也設有退休計劃計算機，裏面會按你的年齡、年薪、強積金結餘、其他投資、手頭現金、每月儲蓄、預期投資年回報等，去計算你的退休生活所需及目前的儲蓄缺口。

如能儘早開始規劃退休生活，及早知道缺口，便能儘快利用投資或儲蓄去達到理想人生。以下是5個小秘訣，包括控制開支及清還債務等，不可忽視。

5個退休規劃秘訣

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