【九巴優惠】九巴推月票「買二送一」學生優惠　學生參與優惠活動送新一代電巴襟章

九巴宣布，推出九巴月票「買二送一」學生優惠。合資格學生於8月17日起至10月底的推廣期內生效九巴月票，並在其後不間斷購買2張月票，即可獲得780元八達通增值額。

由8月17日起至10月31日的推廣期內，持有「學生身分」個人八達通卡或八達通產品的「club1933」會員，購買並生效九巴月票，其後連續購買2張九巴月票，可於第3張九巴月票生效日後10個至30個工作天內，經由八達通App或於八達通服務站領取780元八達通增值額。相等於買二送一優惠。

送九巴新一代電巴襟章

另外，學生參與優惠活動，更可免費獲贈九巴新一代電動巴士襟章一套，一套共三款襟章。乘客可於月票生效日後10個至30個工作天內於「club1933」查閱換領詳情及獲取電子換領碼，有關乘客於指定日期前往尖沙咀客務站／沙田客務站／觀塘裕民坊客務站換領。數量有限，送完即止。

憑九巴月票免費搭龍運

九巴月票持有人於即日起至9月30日期間，可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭龍運全數共53條路線。乘客以載有九巴月票的八達通或八達通產品，乘搭由龍運營運的巴士路線，之後透過八達通手機應用程式或於八達通服務站，可領取全數龍運車資回贈。有關車程不會計算在九巴月票每日10程車程內。

九巴月票適用於政府「公共交通費用補貼計劃」，持有人可每日搭10程、超過400條由九巴營運的巴士路線（路線K12、K14、K17、K18、P960及P968除外）。

責任編輯：鄭樂怡

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