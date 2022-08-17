【銀色債券2022】券商認購銀債優惠一覽　邊間送盈富滙豐股份？（券商優惠不斷更新）

早前曾發文比較過各銀行推出的認購銀色債券優惠。事實上，證券商所出的優惠都毫不輸蝕，今次有兩個券商更推「10免優惠」，幾乎免卻所有費用。為了吸引新客戶，有的更實行送股份及送超市禮券！

■券商認購銀債優惠■

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耀才推10免優惠 新客可獲贈股票

耀才證券提供10項全免優惠，包括代收利息費、提早贖回費、到期贖回費、存入費、轉出費、全數利息、全數按金、認購手續費、經紀費、存倉費，新舊客戶都可優惠認購。

另外，轉倉至耀才更送高達10股騰訊 （00700） ，更可享轉倉費回贈高達20萬元。新開戶更可獲贈20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐 （00005） 。

輝立推4款認購優惠

輝立證券推出4款認購優惠予客戶。若申請5萬或以下，尋求10成孖展，可免息免按金及免手續費；認購25萬元或以下，9成融資，孖展利率1.98厘，手續費100元；認購25萬元或以上，9成融資，孖展息2.58厘，手續費100元；全數付款客戶可享零手續費。

致富提供0息0手續費9成孖展認購優惠

致富證券今次將推出10免優惠，客戶可經「致富通」流動應用程式、交易熱線或分行認購。同時，為客戶提供0息0手續費9成孖展認購優惠，額滿即止。 此外，合資格新客戶開戶更獲贈300元Donki禮券，再加送港股美股即時報價，以及月供基金及港股美股免佣優惠。

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責任編輯：鄭樂怡

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