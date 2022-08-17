【好去處】黃埔天地舉行一連9日富士山盛夏祭　4大工作坊及市集還原日本氣氛

全新日式超市Donki今日於黃埔天地開幕，同場亦有鮮選壽司店，加上AEON STYLE亦同期舉行日本夏祭推廣活動，令整個黃埔充滿住日本旅遊的氣氛。除此之外，黃埔天地於今個暑假斥資港幣約300萬元打造「靜岡富士山盛夏祭」及推出促銷活動，包括手信市集、工作坊、打卡佈置等。

活動獲靜岡縣官方授權

黃埔天地特別呈獻「靜岡富士山盛夏祭」，活動由靜岡縣官方授權，與JTB日本交通公社合作於香港舉行首個以靜岡及富士山為主題的大型活動，於8月20至28日期間的兩個週末，為市民帶來一站式的豐富遊日行程，一解思鄉情懷。

一系列活動包括靜岡祭典和式巡遊舞蹈表演，街頭欣賞和式祭典巡遊時傳統舞蹈表演。而黃埔時尚坊亦有集合多種由靜岡直送到港的物產「富士山手信市集」，期間限定的橫町街頭打卡位、周末限定的「富士山工作坊」等；同時市民更可到訪「富士山郵便局郵遞紀念印章蓋印處」，為明信片或紀念品蓋上別具特色的紀念印章，以及換領富士山特色禮品，身在香港亦可感受到靜岡的氛圍及遊日體驗。

預計人流及營業額按年增2成

和記地產集團助理總經理 - 市場及拓展何麗明小姐表示，是次首度與靜岡縣合作打造【靜岡富士山盛夏祭】，為港人最愛的旅遊勝地日本帶到黃埔天地。政府剛派發新一輪消費券效應良好，連同商場正進行餐飲宣傳及現金券換領，將進一步刺激消費意慾，預計人流及營業額按年增加2成。



【靜岡富士山盛夏祭】活動詳情

日期：2022年8月20至28日

地點：黃埔天地（時尚坊、聚寶坊、船景街） 【靜岡祭典和式巡遊舞蹈表演】

日期：2022年8月20至21、27及28日

時間：下午3時至5時

地點：黃埔天地船景街 【富士山手信市集】

日期：2022年8月20至21、27及28日

時間：下午1時至晚上8時

地點：黃埔天地時尚坊MTR層 【富士山工作坊】 日期：2022年8月20至21、27及28日

時間：下午2時至6時（每小時一節）

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

工作坊內容：富士山蠟燭、富士山糖藝、富士山擴香石、富士山手工梘

參加方法：顧客於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$300或以上，憑即日單一有效電子貨幣存根及機印發票，即可參加其中一節富士山工作坊，每日每節名額有限，換完即止。 官方【富士山郵便局郵遞紀念印章蓋印活動】 日期： 2022年8月20至28日

時間： 上午11時起至晚上9時

地點： 黃埔天地聚寶坊地下 【富士山物特色禮品換領】 換領日期： 2022年8月20起 2022年8月27起

換領禮品： 富士山登山杖連貼紙 富士山官方郵票及明信片

換領時間： 下午2時起 （至換完即止）

換領地點： 黃埔天地時尚坊地下禮賓處

換領方法： 顧客於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$500或以上，憑即日單一有效電子貨幣存根及機印發票，即可免費換領該期間限定富士山特色禮品乙份，數量有限，換完即止。

責任編輯：區祖飛

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