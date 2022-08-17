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【50年不變？】為吸年輕買家 英國銀行推50年定息按揭 香港會傚法嗎？

個人增值 14:52 2022/08/17

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今年以來，為應對40年來最高的通脹，英倫銀行已多次加息，而英國樓價亦一直上升。為吸引年輕買家由租轉買，有英國銀行竟然推出長達50年的定息按揭計劃。

據英國《金融時報》指，一家新創立的借貸公司Perenna剛取得牌照，初步計劃先推出30年期的按揭產品，但亦打算日後推出更長年期的產品，可能是長達50年的定息按揭，息率或介乎於4至4.5厘，而實際的利率還要視乎產品正式推出時的市場環境。

Perenna創辦人兼行政總裁Arjan Verbeek表示，長年期的定息產品可幫助借款人度過加息周期及生活成本上漲的危機。「如果你有房貸要還，而市場利率正在上升，你必需要知道及好好管理每月還款金額。」Verbeek表示，參與定息按揭計劃有助買家在高通脹時消除壓力。

目前，英國大部分銀行提供的定息按揭計劃，年期大約為10年，有的更短至2年或5年。但Verbeek指出，按揭生意正在萎縮，因為普遍英國人都難以負擔買樓的開支。

英智庫︰要把「租樓一族」變為「買樓一族」

英國首相約翰遜的前顧問、經濟學家Gerard Lyons上周曾撰文指，未來新首相必需要解決房屋問題，「要讓租樓一族（Generation Rent）變為買樓一族（Generation Buy）」。

今日剛公布的英國7月份的通脹率達到10.1%，再創40年新高， 而英國的樓價上月跌了1.3%，但仍達到平均365,173英鎊，從去年的20多萬鎊水平一直上升，至上月才是今年首次下跌。當地人的供樓負擔早已上升，英倫銀行早前大幅加息0.5厘，是27年來最多。

香港有機會傚法嗎？

在英國，高通脹、高樓價與高利率環境催生這「創新」定息產品。香港又如何？會有銀行推出50年按揭計劃嗎？

答案是不會，至少在目前，監管機構的規定下，本港銀行最多只能提供30年期的按揭計劃。

不過香港也有定息按揭產品，按證公司目前推出的定息按揭計劃，分別有10年、15年及20年期，但近月也不斷加息，目前新做的定按，利率分別為3.5厘、3.65厘及3.8厘。這計劃的息率在近月不停調升，且一直高於市面上的浮息產品。

定息產品可規避加息風險，但另一特點是彈性不高，而且一旦市場利率重回低水平，就會變得昂貴。據金管局的數據，今年5月及6月的新批按揭當中，只有0.1%選擇固定利率。

 

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