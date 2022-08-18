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CELINE聯同郵購網站推限定產品　20項全新產品只作網上獨賣

博客 18:11 2022/08/18

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今時今日做時裝零售生意絕不容易，既要面對飄忽的疫情隨時來襲，同時又要應付不同的時裝網站產品比你搶先推出，加上售價還可能便宜過你，更甚的是時裝品牌更會為網站推出在市場上獨賣只此一家的產品呢﹗

Eddie Redmayne是Hedi Slimane少數看得上眼的品牌代言人。

Boy Doll以巴黎標誌性的L'Olympia音樂廳作為品牌季度電影的背景，音樂廳於1893年首次開放，並於1954年重啟，成為巴黎音樂表演的重要舞台，圖中的黑色連帽衛衣就是以此為創作靈感。（約$9,031/圖片品牌提供）

要說的不就是男裝時裝網站mrporter，最近聯同Celine推出名為Boy Doll系列，合共19件獨家成衣和1件配飾，不過服裝如何吸引，似乎都不及掌舵品牌的Hedi Slimane的言行來得精采，叫人談論。
話說自去年12月開始，《Vogue》旗下的雜誌和網上媒體都不見有關任何品牌的報道，原來起因是Hedi Slimane對Conde Nast解僱法國《Vogue》前主編Emmanuelle Alt甚為不滿，繼而對Anna Wintour作出報復行動（因為她擁有遍及全球《Vogue》的話事權）。

黃色拉鏈運動衫。（約$10,695/圖片品牌提供）

Tie-dyed tee。（約$4,468/圖片品牌提供）

釘石圖案羊爬毛冷衫。（約$15,828/圖片品牌提供）

Cap帽。（約$3,327/圖片品牌提供）

例如不發出時裝騷邀請函、不再借sample拍攝、甚至不投放任何廣告，雖然相方都沒有公開露出惡形惡相互相指罵的姿態，但以Hedi的性格，與《穿Prada的惡魔》來個正面挑釁，這場時裝大戰絕對值得大家吃著花生來看過究竟。

產品查詢：www.mrporter.com

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撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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