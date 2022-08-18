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【消費優惠】花斑茶社旺角新店全單8折優惠

精明消費 10:30 2022/08/18

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花斑茶社為慶祝旺角店新開張，由即日起至8月19日試業期間全單都有8折優惠！

旺角店：旺角登打士街41-43號地下

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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