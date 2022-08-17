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通脹副作用 調查︰年輕人減少買股票 中老年人卻增加投資

個人增值 11:26 2022/08/17

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新冠疫情期間，大量年輕投資者湧入股市，但最近一項調查顯示，高通脹及金融市場持續動盪，令年輕投資者對股市卻步，反而中老年人卻有增加投資的傾向。

根據Morning Consult的調查顯示，有49%的Z世代（18-25歲）在7月最少擁有一種投資產品，這比率低於去年同期的60%。對於千禧世代（26-41歲）而言，這一比例亦下降，由去年的70%下降至今年7月的57%。

這代表投資在降溫嗎？但中老年人的相關比例有所上升。X世代（42-57）歲擁有最少一種投資產品的比例由去年的56%增至60%。嬰兒潮一代（58-76歲）也在增加投資，比例由61%增至67%。

通脹及利率上升 蠶食可投資資金

看來兩個群體對股市的看法有所不同，但這亦可能與不同年齡層的財政負擔有關係。MarketWatch的文章指，隨著房屋租金和養育兒童的成本持續以高速度上漲，年輕人能為長期投資存下的資金有限。換句話說，通脹反而令年輕人更難投資。

根據美銀的研究，美國中等收入家庭和年輕家庭大多受到租金上漲的壓力。租金的3個月平均年化增長率為 7.3%，是1990年以來最快的增速。

在疫情期間冒起、有龐大年輕客戶群的券商Robinhood，第二季的月活躍用戶比按季減少了190 萬。Robinhood的管理層稱，客戶正在受困於高通脹、高利率及股票與加密貨幣的下跌，可以儲蓄及投資的錢減少了。

 

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